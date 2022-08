La conductora Mónica Garza, reconocida por el programa ‘Historias engarzadas’, abandonará su programa matutino ‘Es de mañana’, perteneciente a ADN40.

Esta mañana, Mónica Garza de 56 años, se despidió del popular programa; sin duda, fue una noticia poco grata, pero, ¿Se despedirá de Tv Azteca?

En su despedida en el programa en vivo, se limitó a agradecer a sus fans por el apoyo brindado durante los últimos años, además de revelar que vendrían nuevos proyectos.

“He decidido hacer un cambio en mi vida profesional y estoy profundamente agradecida con Adn40 por aceptar acompañar este cambio, vienen momentos cruciales en el quehacer de contar la historia de nuestro país, lo que nos obliga a todos a repensar los espacios y nuestras formas de comunicar, por eso le agradezco tanto al director general de Adn40, Luciano Pascoe”. Mónica Garza

Nuestra querida @monicagarzag cierra hoy un ciclo al frente de #EsDeMañana. Esta siempre ha sido tu casa, Mónica, gracias por ser parte de la construcción de un espacio abierto a las voces de las libertades, #adn40 👏 pic.twitter.com/bnppBOx5fB — adn40 (@adn40) August 12, 2022

Por otro lado, fue en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde la conductora compartió los pormenores y la razón por la que dejó el proyecto.

“Tomé la decisión de dejar el noticiero desde mañana para poder tener el tiempo como corresponde, preparar dos nuevos espacios en los que voy a estar involucrada en preparación de los procesos electorales 2023 y del 2024″, adelantó.

Asimismo, dejó saber que Luciano Pascoe, director de ADN40, ha sido su aliado en esta transición y la está apoyando en todo sentido.

“Tiene toda una planeación de espacios para ese proceso que va a ser inmenso y que afortunadamente me va a tocar liderar uno de esos nuevos proyectos, pero me voy contenta porque ‘Es de mañana’ consiguió ser un espacio con un sello particular que a mí me gusta mucho, que son los Derechos Humanos”, explicó.

Pese a ello, dejó saber que, ya era tiempo de hacer un cambio en su vida, pues no es una persona que suela quedarse por muchos años en un solo lugar; le gusta innovar y crear nuevos proyectos: “Cuando algo tiene que cambiar de rumbo, tiene que cambiar”, señaló.

“Es un momento ideal para hacer esto y me siento muy complacida y muy agradecida de que ADN 40 también decida acompañar este cambio que quiero hacer”, agregó Mónica Garza para concluir.

¿Cuál será el nuevo proyecto al que se sumará Mónica Garza?

Mónica Garza se despidió de ‘Es de mañana’, pero no de ADN40, pues tendrá un nuevo programa en este mismo canal.

Detalló que será “un programa de entrevistas a todo tipo de personajes”, pues precisamente este tipo de pláticas son su especialidad.

“Ustedes saben que es algo en lo que me he desarrollado por muchos años y vamos a tratar de darle un giro a las formas de comunicar”, compartió para concluir.