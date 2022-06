La actriz mexicana Mitzy Castro, utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente a un establecimiento por discriminarla en pleno Mes del Orgullo.

Fue a través de un reel publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde Mitzy Castro habló sobre el incidente.

La también influencer egresada del Centro de Educación Artística, quería pasar una noche divertida con sus amigos en Bar 27.

Sin embargo, según relató, no le permitieron la entrada al lugar, simplemente por tratarse de una chica trans.

Recordemos que una mujer transgénero es aquella que nace siendo hombre, aunque internamente tiene la certeza de ser del género femenino.

“Mes de junio, mes del Pride, en Bar 27 me acaban de discriminar porque soy un hombre vestido de mujer ¿Cómo la ven?”, relató en el reel.

Al rededor de ella, puede verse a los guardias indiferentes ante la situación y grabándola mientras hacía la denuncia.

En uno de sus ‘stories’ publicados en la misma red social, reiteró: “En Bar 27 me acaban de decir que no me dejan entrar porque soy un hombre vestido de mujer, me encanta”.

Aunado a ello, expuso lo humillante que fue para ella, pues había fpersonas burlándose detrás de cámaras.

Mitzy Castro rompe en llanto, tras ser discriminada por Bar 27

Mitzy Castro abrió su corazón a través de las redes sociales y expresó lo doloroso que fue para ella ser discriminada en pleno siglo XXl.

Aunque en reel que compartió y que rápidamente se hizo viral, se mostró segura de sí misma, no pudo evitar romper en llanto, tras lo ocurrido.

“Sigo asimilando lo que me pasó ayer en Bar 27, no saben lo mucho que me cuesta disfrutar de mi femeinidad”, comentó Mitzy Castro al borde del llanto.

Posteriormente, compartió con sus seguidores que, antes de salir de su casa, se sentía bonita y conforme con su físico, por lo que fue un golpe muy duro lo ocurrido.

“Real me sentía hermosa, divina, empoderada, me gusté, me gusté muchísimo y cuando me sucedió esto, sí pensé en mis amigas, en mis mujeres trans”, señaló.

“No quiero que nadie pase por esto”, agregó Mitzy Castro para concluir.