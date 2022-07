Miguel Ángel revela por qué no participó en los 20 años de La Academia ¿no lo invitaron? El cantante de 37 años de edad confesó si recibió una invitación para estar en la celebración del reality.

El ex académico Miguel Ángel formó parte de la primera generación de La Academia, obteniendo el tercer lugar del reality de canto de TV Azteca.

Con la celebración de los 20 años de La Academia muchos esperaban verlo de regreso, sin embargo fue el propio Miguel Ángel que reveló por qué no estuvo presente, ¿será que no lo invitaron después de denunciar los maltratos que sufrió?

Miguel Ángel Rodríguez Chapital (@miguelaoficial / Instagram)

¿Miguel Ángel fue invitado a participar en los 20 años de La Academia?

A través de sus redes sociales, Miguel Ángel se ha mantenido muy activo en sus redes sociales donde comparte varios videos en donde demuestra sus habilidades para el canto.

A 20 años del inicio de La Academia, seguidores del reality esperaban ver reunidos a la primera generación del reality. Hasta el momento solo estos ex alumnos de la primera generación han participado:

Yahir

Nadia

Wendolee

Myriam

Pese a la gran expectativa, fueron varios los ex académicos que no estuvieron presentes en esta celebración. Tal fue el caso de Miguel Ángel, quien reveló los motivos de su ausencia.

En un video Miguel Ángel explicó que la producción de TV Azteca lo invitó a un programa especial por los 20 años de La Academia.

Miguel Ángel destacó que la producción se portó muy bien e incluso fueron por él hasta el lugar donde vive, ya que no se encuentra en la Ciudad de México.

Fue en ese momento que recibió la invitación para participar en La Academia 20 años, pero jamás le volvieron a marcar para confirmarle ya que le habían dicho que tenía que ir a ensayar.

Miguel Ángel de #LaAcademia revela por qué no participó en esta nueva temporada pic.twitter.com/wgv4J0mPG3 — Lo + viral (@VideosVirales69) July 15, 2022

¿Miguel Ángel tiene problemas con la producción de La Academia?

Un día antes del estreno, le marcaron a Miguel Ángel para pedirle que fuera. Pero a diferencia de la primera vez él tenía que llegar con sus medios y llevar su propio vestuario.

“Llegó el día de la inauguración y un día antes y me escriben por whatsapp y me dicen: ‘tienes que llegar tú a Azteca, este es tu número de folio, tu número de acceso, necesitas traer un vestuario específico que queremos que tenga brillitos dorados’ y no sé qué tanta cosa y yo así de ¿por? ... te esperamos a tal hora en Miramontes el sábado y yo así de oye ¿y el ensayo? no sé en que hayas quedado, pero no, eso no” Miguel Ángel

Esto no le pareció a Miguel Ángel y les agradeció la invitación, pero dejó en claro que no asistiría ya que eso no había sido lo que habían acordado.

“Ahí pues cáele como puedas y yo le dije pues no, muchas gracias con esa fina atención no me late y no es lo que acordamos, muchas gracias, no hay lío, les agradecí y ya, después se enojó conmigo me dijo que qué poco profesional aguante vara y no pasó nada…” Miguel Ángel

Posteriormente la producción de La Academia se volvió a comunicar con Miguel Ángel para disculparse y pedirle que fuera a uno de los conciertos.

“Después me mandaron llamar de la producción y me dijeron que una disculpa que no había sido la manera correcta de cómo me trataron de que querían contar conmigo en los conciertos de La Academia, que me iban a llamar para asistir y que, pues evidentemente iban a tener la cortesía de venir por mí y que merecía esa cortesía por ser invitados de ellos y etc, etc, etc” Miguel Ángel

Sin embargo hasta este momento no ha recibido ninguna llamada. Miguel Ángel puntualizó que no tiene ningún problema con la producción, pero ya no se han comunicado con él.

“Pero pues ya nunca llamaron, así fue, no hay lío, no pasa nada, pero bueno, ese es el chisme” Miguel Ángel