Miguel Ángel ya había revelado por qué no ganó La Academia hace 20 años y confesó los problemas que tuvo tras salir del reality de TV Azteca.

En medio de la celebración por los 20 años de La Academia, muchos usuarios se han cuestionado sobre qué ha pasado con los alumnos que participaron en la primera generación del reality.

En este sentido se revivió una entrevista que proporcionó el cantante de 37 años de edad, Miguel Ángel en donde habló sobre lo que tuvo que vivir tras salir de La Academia.

Miguel Ángel formó parte de la primera generación de La Academia, obteniendo el tercer lugar del reality de canto de TV Azteca. Durante el concurso, el ex académico mostró su habilidad para el canto.

A través de sus redes sociales, Miguel Ángel se ha mantenido muy activo en sus redes sociales mostrando que sigue cantando en diferentes eventos.

Sin embargo, muchos de sus seguidores aún se siguen cuestionando por qué no ganó la primera generación de La Academia. En una entrevista, Miguel Ángel habría dejado entrever los motivos por los cuales no había ganado.

En entrevista con Irving Sandria Miguel Ángel confesó que siempre les molestó su honestidad a las televisoras y por eso no era tan buscado como otros ex académicos.

“A mi no me gusta mentir soy una persona muy transparente, eso es lo que les ha cagado a cinco mil televisoras, bueno nada más a una. Yo no soy una persona política”

Miguel Ángel