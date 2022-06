El ex académico Miguel Ángel, quien formó parte de la primera generación de La Academia, confesó que sufrió muchos maltratos durante su estancia en el programa de telerrealidad.

Recordemos que Miguel Ángel obtuvo el tercer lugar del reality show de Tv Azteca.

Tras su salida se supo muy poco de él, sin embargo, recientemente se rumoró que vendía tacos para lograr sobrevivir, aunque el cantante desmintió esta información, dejando saber que no es algo que descartaría hacer.

Miguel Ángel habla sobre los malos tratos que recibió en La Academia

Miguel Ángel recordó sus tiempos de juventud durante el concurso de canto televisivo que le dio la fama, tras estrenarse La Academia 2022.

Cabe señalar que no es el primero que confiesa no haberla pasado precisamente bien el el reality show; Jolette y Yuridia son solo algunas de las ex participantes que compartieron sus malas experiencias en el programa.

Miguel Ángel Rodríguez Chapital (Miguel Ángel Rodríguez Chapital / Facebook )

Pese a ello, Miguel Ángel de 37 años, reconoció que el trato por parte del productor, era con respeto, aunque algunas veces un tanto fuerte.

“Conmigo fue buena persona. Nos ponía disciplina, llegaba a exaltarse, llegaba a hablarnos mal, pero al menos particularmente tengo historias de respeto. Nos respetamos mutuamente, me habló fuerte en su momento a mí”, compartió el intérprete.

Sin embargo, también reveló que constantemente “había mucho insulto” y detalló que “lamentablemente eso se daba mucho en esa época”, aunque cree que “hoy los tiempos han cambiado, las producciones eran un poquito agresivas”.

A pesar de romper el silencio, no quiso ahondar mucho más en la situación: “Son cosas que no vale la pena recordar”, comentó Miguel Ángel.

Por otro lado, recordemos que recientemente Emilio, un alumno de La Academia 2022 decidió abandonar la competencia por problemas de ansiedad.

Aunque aseguró que siempre la ha padecido, compartió que la presión del show no le ha permitido controlarla y solicitó retirarse de la casa del programa.

Al parecer, este tipo de incidentes eran comunes, pues Miguel Ángel también mencionó que la presión era demasiada.

“Es la tensión, ya era mucha presión, tanto física como psicológica, ya era mucho tiempo de encierro y te pone la sensibilidad a flor de piel, pero nada más allá”, dijo Miguel Ángel sobre La Academia para concluir.