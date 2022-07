El conductor de televisión y juez de la nueva generación de La Academia, Horacio Villalobos salió aclarar los rumores sobre su desencuentro con la cantante española Mónica Naranjo.

En donde de una vez por todas, Horacio Villalobos revela cuál fue la verdadera razón por la que estuvo ausente durante el concierto de Mónica Naranjo en La Academia del domingo pasado.

El domingo pasado durante el concierto de La Academia la invitada especial fue nada más ni menos que la cantante española Mónica Naranjo, pero en donde la ausencia del juez Horacio Villalobos dio de qué hablar.

Pues es que los televidentes y cibernautas no dejaron pasar el detalle que durante el concierto de la cantante Mónica Naranjo en La Academia, el polémico juez del reality show Horacio Villalobos no estuvo presente.

Por lo que rápidamente en medios y redes sociales se habló de esto, en donde varias versiones se manejaron, ya que se dijo que Mónica Naranjo fue la que pidió a la producción de La Academia que Horacio Villalobos no estuviera presente durante su concierto.

Mientras que en otras versiones que se manejó fue que el propio juez y conductor de televisión Horacio Villalobos quien tomó la decisión de no estar el concierto de Mónica Naranjo en La Academia debido a comentarios pasados de la española en contra de la comunidad gay.

Ante esto, Horacio Villalobos salió aclarar todo lo sucedido durante la emisión del programa matutino Venga la Alegría de donde es conductor.

En donde, Horacio Villalobos dejó clara y literalmente que Mónica Naranjo le cae mal tras sus comentarios discriminatorios.

A lo que por esta razón Horacio Villalobos reveló que fue él quien tomó la decisión de no estar presente en el concierto de Mónica Naranjo en La Academia

“Me da igual si Mónica Naranjo me odia o no, la verdad. Yo a ese señora la verdad no me cae bien desde que declaró a la revista Rolling Stone horrores de México, después ella dijo la revista se había disculpado y dijo que todo el chisme había sido de alguna manera difundido por unas maricas malas, entre las cuales me nombraba a mi o estaba yo, y eso me parece discriminatorio por ende yo no estuve en su musical, el cual se grabó antes, yo fue el que decidió no estar así de claro”.

Horacio Villalobos