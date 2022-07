Christian Chávez explotó contra Molotov diciendo que la canción ‘Puto’ generó odio, sin embargo, ahora es Micky Huidobro quien responde “¿Quién es Christian Chávez?”.

Días antes de las declaraciones del ex RBD, Molotov había salido a decir que ‘Puto’ era un himno para la comunidad LGBT. Sin embargo, esto no le pareció a Christian Chávez.

Christian Chávez en crop top (@christianchavezreal / Instagram)

Pese a sus declaraciones, Micky Huidobro, integrante de Molotov, fue quien habló y dijo “no es mi culpa si alguien lo molestó con eso”, asumiendo que ‘Puto’ no se trata de homofobia.

Además, argumentó que Christian Chávez es libre de opinar, así como él de decir, “A mi no me gusta RBD y qué”.

Micky Huidobro de Molotov responde a Christian Chávez sobre su argumento de la canción ‘Puto’

Christian Chávez dijo que la canción de ‘Puto’ era agresora a la población LGBT, pese a lo que dijera Molotov defendiendola, pero Micky Huidobro, el bajista, ya le contestó.

Huidobro dijo a Sale el Sol, en cuánto se le preguntó sobre Christian Chávez “No sé quién es ese güey, pero que se forme”, esto aludiendo a que muchos han tratado de cancelar ‘Puto’.

“A mi tampoco me gusta RBD qué hago, que se aliviane”. Micky Huidobro, músico.

Molotov, banda de rock. (Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Asimismo, el integrante de Molotov aseguró “no es mi culpa si alguien lo molestó con la canción”, señalando que ‘Puto’ no tiene ningún argumento homofóbico.

“Está fuera de nuestras manos y tal vez si alguien utiliza una canción de RBD para molestar, tampoco es su culpa”. Micky Huidobro, músico.

Micky Huidobro dijo que el mensaje de ‘Puto’ es claro, “al menos que tengas distorcionada la cabeza”, y es claro que “no habla de homofobia”.

Asimismo, dijo que la letra “habla de puto el que nos quita la papa, todo el que lo tapa, no hablamos de nada homofóbico”.

Micky Huidobro de Molotov cree que Christian Chávez quiso ‘colgarse’ de la tendencia de ‘Puto’

Por la ola de críticas que la canción de ‘Puto’ ha causado, Micky Huidobro cree que Christian Chávez también quiso colgarse de la tendencia sobre Molotov.

Explicó que regularmente “no contestamos a estos comentarios”, pues señala que es darle “pase” a quienes “les conviene para mover sus redes y llamar la atención”.

“Eso tampoco está chido”. Micky Huidobro, músico.

Finalmente, el miembro de Molotov dijo que si la música que se escribió años atrás no es del gusto de hoy “no la escuche, no vaya al concierto y no la haga de jamón”.