Michelle Vieth responde a críticas por abuso de filtros: “Diviértanse”

Luego de rumores de embarazo, Michelle Vieth se ha encontrado en medio de la polémica pues usuarios han criticado que ha abusado de los filtros de su nariz en Instagram.

Michelle Vieth ha compartido diversas fotos en donde luce un rostro diferente, sin embargo esto le ha generado varios ataques. Es por ello por lo que la actriz se defendió de todos los comentarios en su contra.

Michelle Vieth (@michellevieth / Instagram)

Michelle Vieth revela cuál es su secreto de belleza y asegura que no le importan las críticas por el uso de filtros

En entrevista para el programa Hoy, Michelle Vieth habló sobre las críticas que ha recibido por abusar de los filtros en su nariz.

Michelle Vieth aseguró que ella se divierte con estos comentarios que realizan en las redes sociales y asegura que no la tiene operada.

“Digo ya a cada rato me ponen, entonces me da risa porque entonces hago videos y les hago así la nariz para que vean que no la tengo operada” Michelle Vieth

Durante su conversación, Michelle Vieth señaló que más allá de los filtros hay varios trucos que se pueden hacer con el maquillaje y una adecuada iluminación.

“Lo que más risa me da, es que tristemente la gente pues no sabe que con maquillaje se pueden hacer muchísimas cosas, que si la iluminación, que si me puse un corrector aquí y entonces se me ve que no tengo nariz, no me importa, es juego, diviértanse que lo hago para eso” Michelle Vieth

Michelle Vieth puntualizó que ella cuida mucho su alimentación y aseguró que parte de su secreto es la dieta de sangre ya que le ayuda a recuperarse mejor.

“El 90 por ciento que ven en mí, siempre es alimentación, yo llevo haciendo mi dieta de la sangre hace 25 años, y por eso cuando me embarazo y tengo a mis hijos me recupero de una forma gradual, pero me recupero bien, porque me nutro dependiendo mi tipo de sangre y a mí me ha funcionado” Michelle Vieth

Michelle Vieth (@michellevieth / Instagram )

Michelle Vieth confiesa que es una mamá celosa

Michelle Vieth señaló que es una mamá celosa de las personas que quieren tener relación amorosa con sus hijos.

En ese sentido destacó que no es la única ya que tienen tíos que se preocupan por ellos, de hecho bromeó con el aspecto que los interesados tendrán que pasar por varios filtros.