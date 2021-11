Michelle Vieth arremete contra la prensa luego de que la abordaron mientras lloraba, pese a que pidió no ser entrevistada en ese momento, dijo que no respetaron.

La actriz fue abordada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, mientras lloraba por la salud de su abuelo, sin embargo, el que publicaran esas imágenes no le agradó.

Michelle Vieth es captada llorando en el Aeropuerto

Michelle Vieth fue captada durante el fin de semana mientras llegaba al Aeropuerto de la Ciudad de México rumbo a Acapulco a ver a su abuelo, quien estaba delicado de salud.

La actriz fue captada llorando, mismo hecho que la llevó a pedirle a la prensa que le dieran oportunidad de tomar su vuelo para llegar a ver a su familiar.

“En otro día con todo gusto, por fa”, fue la manera en que Michelle Vieth pidió no ser cuestionada y se retiro de las cámaras.

La prensa accedió a no preguntar más, sin embargo, el hecho de que publicarán las imágenes, parece que no le gustó

Michelle Vieth explota contra la prensa; pide respeto

Michelle Vieth fue captada mientras lloraba por la salud de su abuelo, pese a que la prensa lo respetó, luego está explotó contra ellos por mostrar las imágenes.

Compartiendo el video de Michelle Vieth, Edén Dorantes, un reportero de espectáculos, colocó la descripción.

“Michelle Vieth, conmovida por salud de su abuelo”. Edén Dorántes sobre Michelle Vieth.

Sin embargo, está acción no le agradó a la actriz, por lo que la reposteó “a manera de denuncia”. Aunque dijo que solo lo dejaría unos minutos, la publicación sigue ahí.

Michelle Vieth mencionó en su post que era “una escoria”, el reportero , pues asumió que no tuvo respeto a sus sentimientos.

“Cuando alguien sea quien sea te suplica te pide que PORFAVOR RESPETES… SE HACE ESO SI ERES HUMANO Y TIENES CORAZÓN… pero si eres escoria y no tienes ni un ápice de humanidad en tu alma haces lo que @edendorantes1 en estos momentos acaba de hacer”. Michelle Vieth sobre Edén Dorantes.

Más tarde, Edén Dorantes eliminó el video en donde expone a Michelle Vieth.

Reportero aclara qué fue lo que sucedió con Michelle Vieth

Edén Dorantes, el reportero que abordó a Michelle Vieth y a quien ella le reclama por exponerla mientras lloraba, rompió el silencio.

En entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Edén Dorantes dijo que él publicó el video “sin afán de lucrar, sino de poner la información”.

Para el punto de vista el reportero, señaló que posiblemente no fue el momento y que se pudo mal interpretar.

“Yo no vi lo que ella puso hasta que me etiquetó, y por respeto, dije, voy a bajar la información porque respeto a las mujeres y ella está externando su opinión”.

Edén Dorantes reconoció que fueron en dos ocasiones que Michelle Vieth les pidió no dar entrevistas, sin embargo, dijo, “Mich no me conoce, no sabe quién soy”.