Michelle Vieth agradece a Carmen Salinas por cuidarla y abrirle las puertas de su casa cuando se enfermó durante las grabaciones de ‘Mi pequeña traviesa’.

Tras enterarse del estado de salud de Carmen Salinas, Michelle Vieth lamentó la noticia pues no solo tuvo la oportunidad de trabajar con la productora, sino que además por un tiempo la cuido como una mamá.

Michelle Vieth destacó que siempre estará muy agradecida por lo que hizo por ella Carmen Salinas. La actriz pidió no perder la esperanza de que la productora puede salir adelante.

Son muchas las celebridades que han hablado sobre la gran generosidad de Carmen Salinas, ya que ha varios famosos les abrió las puertas de su casa cuando lo necesitaron, tal fue el caso de Michelle Vieth.

En plena celebración por su cumpleaños, Michelle Vieth agradeció a Carmen Salinas por abrirle las puertas de su casa en el momento en el que más lo necesito.

Michelle Vieth recordó que cuando se encontraba grabando la telenovela ‘Mi pequeña traviesa’ se enfermó y fue Carmen Salinas quien la cuido pues su familia no podía viajar a la Ciudad de México.

“Durante la novela yo tuve un folículo hemorrágico, no sabían si era agua o sangre, me tuvieron que operar de emergencia y llegó un momento en que mis abuelos se tuvieron que regresar a Acapulco y no me podían dejar sola”

Michelle Vieth