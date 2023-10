Michelle Rubalcava le echa flores a Venga la Alegría, pero exhibe al único conductor que le hico el fuchi durante su breve estancia en el programa.

A inicios de octubre, Michelle Rubalcava -de 38 años de edad- reveló su salida de Venga la Alegría, a tan sólo semanas de haber ingresado.

El conductor aseguró que había quedado en buenos términos con TV Azteca, pero un conductor nunca lo aceptó y dice que le hico el fuchi.

Uno de los conductores de Venga la Alegría le hizo el feo a Michelle Rubalcava

Han surgido varias especulaciones sobre la salida de Michelle Rubalcava de Venga la Alegría, como que todo fue culpa de Pati Chapoy quien no soportó las críticas del conductor.

Ahora Michelle Rubalcava vuelve hablar del tema y confesó que uno de sus excompañeros nunca lo aceptó.

“Yo no voy hablar mal de ellos porque se portaron muy bien. La gente está diciendo mil cosas” Michelle Rubalcava

Michelle Rubalcava menciona que no entiende por qué iniciaron las especulaciones sobre su salida de Venga la Alegría, pues siempre ha mantenido una gran relación con Venga la Alegría.

Michelle Rubalcava (@michrubalcava / Instagram)

El conductor cuenta que cuando llegó a TV Azteca, sólo puso una condición para trabajar con ellos, que le permitieran seguir con su canal de YouTube, donde hablaría de todos.

“Una de las cosas que yo pedí es que yo pudiera seguir teniendo la libertad de hablar de lo que quisiera en YouTube y eso incluye a los personajes de esa televisora, porque son personas que salen en la tele” Michelle Rubalcava

Todo iba perfecto en Venga la Alegría y Michelle Rubalcava dice que tenía una buena relación de trabajo con Flor Rubio y Ricardo Cazares.

Michelle Rubalcava asegura que adoraba a los conductores de Venga la Alegría, pero nunca habló con Sergio Sepulveda -de 51 años de edad- porque ni el saludo le contestaba.

El es Sergio Sepúlveda, el conductor de Venga la Alegría que discutió en el Palenque de Aguascalientes (Especial / Instagram @sergesepulveda)

¿Sergio Sepulveda era grosero con Michelle Rubalcava?

Como era de esperarse, el que nunca quiso convivir con Michelle Rubalcava fue Sergio Sepulveda y ni el saludo le respondía.

“Fue tan grato trabajar con ellos, en verdad no fue la vibra pesada. El único con el que nunca crucé palabra porque ni el saludo me contestaba era Sergio Sepulveda, eso lo tengo que decir” Sergio Sepulveda

Michelle Rubalcava menciona que no sabe por qué Sergio Sepulveda no le hablaba y ni lo saludaba: “Raro, no sé por qué”.

El conductor menciona que siempre saludaba a Sergio Sepulveda y nunca le contestaba, por lo que optó por dejar de darle los buenos días.

“Yo como sea: ¿cómo está señor? buenos días’ nunca me contestó. Cuando pasó una semana de que lo saludaba y nunca me contestaba, dije, bueno no me quiere saludar, también respeto. Fue el único con el que nunca me llevé” Sergio Sepulveda

Michelle Rubalcava, conductor. (@michrubalcava)

Por otro lado, Michelle Rubalcava dice que él habló del comunicado de Gloria Trevi donde aseguraba que no iba a retirar la demanda contra TV Azteca y eso habría molestado a sus jefes.

“Me mandaron a llamar, no me dejaron entrar al foro y que no les había gustado (que hablara de la demanda de Gloria Trevi a TV Azteca) Les molestó que dijera esos comentarios, porque no va con la línea de la televisora” Michelle Rubalcava

Eso había influido en que Michelle Rubalcava haya terminado su relación laboral con TV Azteca, pero no les guarda rencor y asegura que todos lo trataron de maravilla, excepto Sergio Sepulveda.