A diferencia de Christian Nodal, Matías Novoa no se borra los tatuajes que tiene de sus exparejas pues considera que forman parte de su historia y todos se los realizó con un motivo.

Luego de que se reveló que Christian Nodal ya se cubrió todos los tatuajes que se había realizado en honor de Belinda, Matías Novoa confesó que también se ha hecho algunos diseños relacionados a sus parejas pasadas.

Durante una reciente entrevista, Matías Novoa confesó que ya ha podido tener una mejor relación con su hijo ya que junto con María José Magán entendieron que lo más importante era el bienestar del pequeño.

Tras anunciar el fin de su compromiso con Belinda, Christian Nodal se ha encontrado en medio de la polémica. A tres meses de su ruptura, el cantante ya se cubrió los tatuajes que se habían realizado en honor a la cantante.

En medio de la controversia que se ha generado, Matías Novoa reveló que él también se ha realizado tatuajes en honor a las parejas que ha tenido.

Sin embargo a diferencia de Christian Nodal, Matías Novoa señaló que no tiene pensado eliminarlos pues forman parte de su vida y en su momento por algo se los hizo.

En entrevista para el programa Hoy, Matías Novoa confesó que tiene 35 tatuajes y cada uno de ellos tiene una gran historia.

“Este es un mantra cuando me fui a la India, tengo el planeta Saturno, siempre he tenido una atracción con ese planeta y así tengo varios, tienen una historia”

Matías Novoa destacó que al igual que hizo Christian Nodal, él se tatuó en honor a su pareja de ese momento, aunque no se realizó ningún nombre sino algo que simbolizaba su noviazgo.

A pesar de que las relaciones llegaron a su fin, Matías Novoa puntualizó que no tiene la intención de borrarlos pues forman parte de su vida.

“Yo tengo algunos de pareja, que es porque estuve con una pareja y me los hice. Pero no me los voy a borrar, no tengo ningún nombre en específico, pero si algo que simboliza esa relación, es parte de mi vida”

