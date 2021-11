Matías Novoa e Isabella Castillo anuncian su divorcio

Los actores Matías Novoa e Isabella Castillo anunciaron su divorcio en redes sociales, a dos años de haberse unido en matrimonio.

Un par de semanas atrás, Matías Novoa e Isabella Castillo festejaron su segundo año de bodas, por lo que intercambiaron amorosos mensajes.

Ante ello, los fans de Matías Novoa y de Isabella Castillo se han mostrado sorprendidos, pero también han aplaudido la forma tan “sana” y “respetuosa” con la que han decidido divorciarse.

Isabella Castillo fue la primera en anunciar su divorcio, a través de una publicación hecha el sábado 30 de octubre en Instagram, la cual acompañó con fotos de su boda.

Las imágenes muestran a Matías Novoa e Isabella Castillo felices, celebrando la unión de sus vidas en compañía de amigos y familiares.

Las instantáneas contrastan con el mensaje en el que la actriz cubana le dice adiós a Matías Novoa y le pide que busque su felicidad, pero ya sin ella a su lado:

“Hubo de todo mientras duro, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo…,el amor nunca deja de ser… @matlechat vuela .. se feliz ..🤍🤍. P. D. uno de los días más felices de mi vida🤍🤍”

Isabella Castillo