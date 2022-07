Michelle Renaud está siendo puesta como la tercera en discordia entre Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel, tema que no se ha aclarado, aunque ella sigue negando su romance.

Recientemente, Michelle Renaud dijo a los micrófonos de ‘Edén Dorantes’, que no tiene un noviazgo con Osvaldo Benavides, y explicó por qué han estado muy unidos.

Pero diga lo que diga, Michelle Renaud y Osvaldo Benavides se han dejado amorosos mensajes en Instagram, con motivo del cumpleaños del actor.

Michelle Renaud dice que está soltera, pese a fotos con Osvaldo Benavides

Michelle Renaud y Osvaldo Benavides siguen siendo ligados por las muestras de afectado en sus redes sociales, pero ahora es ella quien lo niega.

“Me involucrado con todo el mundo, hasta dijeron que estaba embarazada”, dijo Michelle Renaud, de 33 años de edad, quien aseguró “estoy soltera”.

Michelle Renaud en "La Herencia, un legado de amor" (@laherencia_tv)

En un primer momento, Michelle Renaud dijo “no estoy enamorada, estoy enamorada de mi hijo, de mi familia”, descartando el romance.

Y aunque en un principio se enojó porque le pidieron una explicación sobre las fotografías con Osvaldo Benavides, luego compartió porqué han estado tan juntos.

“Hicimos una película juntos, hay una película que es un proyecto súper padre”. Michelle Renaud, actriz.

Sin embargo, dijo que no hablaría de con quienes sale en sus fotos, “si me pongo a hablar de mis amigos o conocidos, no voy a acabar nunca”.

Y además, volvió a decir “no tengo que dar explicaciones de nada”.

Michelle Renaud sigue negando a Osvaldo Benavides pero estos mensajes los exhibirían

Michelle Renaud niega tener un romance con Osvaldo Benavides, pero los mensajes en sus redes sociales siguen incentivando el gran amor que están formando.

Osvaldo Benavides (Agencia México )

El pasado 15 de junio, Osvaldo Benavides cumplió 43 años de edad, por lo que los mensajes de la actriz no faltaron (aunque luego los borró).

Con un post en Instagram, Michelle Renaud compartió este mensaje al actor:

“Feliz cumpleaños Osvaldo Benavides. Deseo para ti una vida llena de mucho amor, besos, baile y mucha risa. Me encantas”: Michelle Renaud, actriz.

En el post se veía a Osvaldo Benavides grabado por ella, mientras saludaba a la cámara. Mismo que enseguida recibió felicitaciones y aplausos por su romance.

A su vez, Osvaldo Benavides compartió una fotografía comiendo en un restaurante, en donde festejó su cumpleaños, en este etiquetó a Michelle Renaud.

“Mi cumpleaños disfrutando mi hamburguesa fav… y mi tequila favorito con mi gente hermosa Michelle Renaud”. Osvaldo Benavides, actor.

Osvaldo Benavides y Michelle Renaud. (@osvaldobenavides)

Aún con estas muestras de cariño/amor/afecto, Michelle Renaud y Osvaldo Benavides se reservan el comentarse sus fotos de redes sociales abiertamente.