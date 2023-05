Mhoni Vidente revela si es verdad que el abuelo de Peso Pluma trabajaba para Rafael Caro Quintero; así se desató el rumor.

El éxito de Peso Pluma -de 23 años de edad- ha generado que circulen varios rumores sobre su origen y teorías sobre el origen de su fama.

Una de estas asegura que Peso Pluma tuvo éxito internacional con los corridos tumbados, porque es de tez blanca.

Ahora, hay quienes creen que Peso Pluma es nieto de un hombre allegado a un famoso narcotraficante sinaloense.

Hassan Emilio Kabande Laija -nombre de Peso Pluma- nació en Jalisco, pero su familia materna es originaria de Sinaloa, específicamente de Badiraguato.

Durante una emisión de Chisme No Like, Pepe Garza contó la historia de “El Culichi”, un famoso pistolero de Sinaloa.

“El Culichi es muy famoso, porque fue pistolero de Pedro Avilés, que fue un jefe de la mafia, de los primeros. Aparentemente, yo no lo sé, no he platicado con el y no sé si sea el abuelo de Peso Pluma”

Pepe Garza