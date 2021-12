Mhoni Vidente reveló que fue pareja de un narco, declaración que surgió mientras hablaba sobre las famosas mencionadas en el libro ‘ Emma y las otras señoras del narco ’.

Mhoni Vidente comentaba el caso de Galilea Montijo, quien según sus lecturas del tarot, sí tuvo un romance con Arturo Beltrán Leyva, un famoso capo muerto en 2009.

Ante ello, Mhoni Vidente se dijo incapaz de juzgar a la conductora de ‘Hoy’, pues ella misma, sin saberlo, fue pareja de un narco:

“Soy buchona total... Yo no cuestiono la vida de nadie, yo no escupo para arriba, amigos, porque me cae en la cara” Mhoni Vidente

Mhoni Vidente (Tomada de video.)

Mhoni Vidente sobre su romance con un narco: “Si te ponen 100 mil dólares en la mesa, pues te mueves”

El pasado 2 de diciembre, Mhoni Vidente reveló que cuando tenía unos 22 años fue pareja de un narco, quien habría usado su dinero para conquistarla :

“Ya les dije señores, ya les dije, los narcos más poderosos... querían a la mejor vidente. Entiendan, ellos vivien en un momento rápido, no saben si están hoy o mañana no y tienen el poder y el dinero de mover a quien sea... si te ponen 100 mil dólares en la mesa, pues te mueves, perdón pero yo lo viví también” Mhoni Vidente

Sin precisar la identidad de su expareja, Mhoni Vidente habló sobre la vida de lujos y regalos costosos que le dio , pero que dijo no haber disfrutado mucho porque siempre estaba sola:

“Yo lo viví, yo viajaba en avión privado, yo tuve todos los relojes que se pueden imaginar... una vez cuando me regalaron un anillo este señor, cuando lo vendí me compré una casa, así es... un mundo fantasioso, pero le decía, ‘papi, ¿me llevas a comer?’, ‘no puedo, ya sabes’. Me llevaban los cuatro guaruras y me iba a comer con ellos, sola siempre” Mhoni Vidente

Mhoni Vidente (Agencia México)

Mhoni Vidente revela que la secuestraron por un ajuste de cuentas con su novio narco

Mhoni Vidente dijo que en esos tiempos su principal preocupación era decidir qué comprarse , pero hubo algo que la hizo alejarse de esa vida:

“Ah, pero cuando me secuestraron voltee a ver a Dios y a la virgen María, cuando me secuestran, no fue por secuestro, fue un ajuste de cuentas y supe, ‘Dios santo, en mi vida me pongo en esto’” Mhoni Vidente

Pese a la vida que describió, Mhoni Vidente dijo que mientras fue pareja de un narco, ignoró a qué se dedicaba el sujeto y se enteró tras su muerte.

Mhoni Vidente dijo que entonces un cómplice del narco hizo públicas sus actividades y hasta reveló los nombres de quienes habían sido sus parejas.

Mhoni Vidente. (TKM.com)

Por supuesto, el nombre de Mhoni Vidente salió a relucir, ante lo cual, la pitonisa hizo una reflexión sobre el caso de Galilea Montijo: