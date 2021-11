Carmen Salinas: Neuróloga explica porqué hemorragia y derrame cerebral son iguales. El periodista Gustavo Adolfo Infante platicó con la experta, para aclarar lo que sucede con la actriz.

Durante el programa en vivo de Gustavo Adolfo Infante en YouTube, el periodista entrevistó a la neuróloga Juliana Vásquez quién aclaró las dudas que se tiene sobre el caso de Carmen Salinas desde su punto profesional.

Como médico, la neuróloga precisó que un derrame cerebral es cuando una arteria dentro del cerebro se rompe, lo que provoca que la sangre salga hacia el espacio del cerebro.

Neuróloga explica porque hemorragia y derrame cerebral es lo mismo (Youtube)

Al suceder esto, la sangre ocasiona que el cerebro se inflame de manera incontrolable, pero depende de qué arteria se haya roto para saber cuales son las afectaciones.

La especialista, ejemplificó que si es del área frontal la afectada, las alteraciones se manifiestan en la concentración, conciencia y en la conducta del paciente.

Mientras, si el derrame es en la parte del tallo cerebral, las funciones comprometidas más importantes son en la respiración, lo que hace disminuir la función y es por eso que el paciente necesita estar conectado a un respirador.

Neuróloga explica porque hemorragia y derrame cerebral es lo mismo (Agencia México)

Asimismo, la neuróloga Juliana Vásquez precisó que las morbilidades como la hipertensión, el colesterol, obesidad y los problemas pulmonares incrementan aún más los riesgos.

Ante la pregunta, luego de 6 días en estado de coma natural, la hija de Carmen Salina dijo que no era derrame cerebral, sino hemorragia cerebral, por lo que la doctora precisó que no hay diferencia.

Según la neuróloga, explicó que la única diferencia es la terminología, derrame es un término más coloquial para que todos puedan entender y hemorragia cerebral es un término médico.

Carmen Salinas se recuperará

Carmen Salinas se recuperará, esto ante la pregunta de Gustavo Adolfo Infante, la experta dejó en claro que no puede dar un pronóstico, porque no es el médico que la atiende, así como no tienen los estudios para precisar el dictamen médico.

Pese a que el tema es bastante complicado y desalentador, no puede dar mayores detalles y por ética solo puede dar las explicaciones comunes para entender en temas generales lo que sucede con Carmen Salinas.

Asimismo, aseguró que los médicos que la atiende son muy profesionales a quienes conoce y comprende que se tengan los datos muy resguardados ya que el cerebro en cualquier momento puede tener cosas positivas o negativas.

En marco a lo sucedido se le preguntó a la neuróloga si existen casos de recuperación por derrame en el tallo cerebral, a lo que respondió que no ha visto a ningún paciente sobrevivir.