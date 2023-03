Melissa Galindo ya demandó a Kalimba por abuso sexual agravado y se siente más fuerte que nunca.

El pasado 16 de marzo, Melissa Galindo compartió un video en redes sociales, donde denunciaba a Kalimba por abuso.

La cantante de 34 años de edad, contó que saliendo de una presentación, Kalimba la tocó sin su consentimiento, mientras el cantante estaba ebrio.

Melissa Galindo no fue la única: Flor Martino también vivió una mala experiencia con Kalimba

Kalimba negó la acusación y aseguró que iba a demandar a Melissa Galindo por difamación.

Melissa Galindo también procedió legalmente contra Kalimba, de 40 años de edad, y lo denunció por abuso sexual agravado.

La cantante contó al programa De Primera Mano, que se ha enfrentado a días muy difíciles, pero ya existe una denuncia en contra de Kalimba.

“Han sido días no puedo decir buenos, me encantaría decir que han sido días buenos. Nunca me había sentido tan valiente como el día que decidí alzar la voz por mi y hablar mi verdad”

Melissa Galindo