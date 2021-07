Hija de Arturo Carmona fue atacada sexualmente

El actor Arturo Carmona reveló que su hija Melanie, producto de su relación con la cantante Alicia Villarreal, sufrió un ataque sexual. Dicha información la reveló el artista durante el estreno de la obra “La vida galante”, al que su hija no asistió.

Carmona narró para el programa Hoy que su primogénita estuvo a punto de ser abusada sexualmente y no tiene ánimos de salir.

“Pasó una situación no muy agradable, de inseguridad en el caso de mi hija. Iba llegando a la universidad, se le acercó una persona y no quiero ni siquiera decir las palabras, pero la jaloneó, parece ser que quiso abusar de ella, gracias a Dios no pasó a más”.

Arturo Carmona