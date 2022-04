Mayra Rojas sufre en redes sociales el defender a Luis de Llano en caso Sasha Sokol: “Se fueron sobre mis hijas”

La conductora mexicana Mayra Rojas, habló sobre los mensajes de odio que ha recibido en sus redes sociales, tras haber defendido a Luis de Llano en el caso Sasha Sokol.

Recordemos que Mayra Rojas se disculpó recientemente, tras los comentarios sobre Sasha Sokol y dijo estar “a favor siempre de la víctima”.

Esto porque en una entrevista para ‘Ventaneando’, la presentadora de 57 años, cuestionó dónde se encontraba la mamá de Sasha Sokol cuando esto ocurrió, defendiendo indirectamente a Luis de Llano.

Esta vez, Mayra Rojas utilizó la misma plataforma para hablar sobre las críticas que continúa recibiendo en sus redes sociales.

Mayra Rojas (Agencia México)

La famosa confesó que la situación le ha afectado bastante, pues no solo arremeten contra ella, también han enviado mensajes de odio a su familia.

“Es algo que me duele y hoy me despedazan en las redes porque estoy a favor de un pedófilo”, comentó Mayra Rojas.

“Se fueron sobre mis hijas, que ojalá que vivieran cosas así y que el diablo… ¿Dónde estamos parados”, agregó.

Mayra Rojas explicó que ella no sabía todo lo que había ocurrido y ofreció declaraciones sin estar al tanto de la denuncia.

Luis de Llano y Mayra Rojas (Instagram/Agencia México)

“No lo dije de la manera correcta. Estaba yo fuera de contexto, no sabía bien qué había pasado”, señaló.

Mayra Rojas reitera su disculpa pública a Sasha Sokol por revictimizarla tras denuncia a Luis de Llano

Mayra Rojas ya se había disculpado, tras culpar indirectamente a la madre de Sasha Sokol por el abuso que vivió por parte de Luis de Llano.

Sin embargo, tras los ataques que continúa recibiendo en redes sociales por su comentario, reiteró su postura, a favor de la víctima.

“Hay cosas que siempre voy a sostener; el abuso sobre un niño, jamás. No quiere decir que yo no defienda la postura de Sasha o no defienda a Luis”, dijo.

Mayra Rojas (Instagram/@mayra_rojastv)

Finalmente, explicó que prefiere no juzgar la situación y limitarse a ofrecer una disculpa por su comentario desacertado.

“No soy quien para emitir un juicio, ofrezco una disculpa si es que cabe, me voy a quedar con mi opinión”, dijo.

“Sea lo que sea que hayan hecho no soy nadie para juzgarlos”, agregó Mayra Rojas para concluir.