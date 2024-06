Mayela Laguna -de 39 años de edad- se sinceró respecto a Alejandra Guzmán y si está dispuesta a perdonar a la cantante por despreciar a su hijo Apolo.

Este ha sido un año complicado para Mayela Laguna, pues ha tenido que lidiar con miembros de la familia Guzmán que no quieren reconocer a su hijo.

Aún así, ella está dispuesta a comprobar que su hijo sí es de Luis Enrique Guzmán.

Por lo que también reveló detalles de la esperada y polémica prueba de paternidad que ha estado esperando desde hace tiempo.

Fue durante una rápida entrevista que Mayela Laguna abordó la posibilidad de hacer las pases y perdonar a Alejandra Guzmán por su reciente actitud.

Y es que fue en mayo de 2024 que se dio a conocer que la cantante había sacado al pequeño de entre sus herederos.

Algo a lo que en realidad Mayela Laguna no le dio mucha importancia. Aún así dijo estar dispuesta a perdonar a la cantante por hacerle el feo a Apolo.

Sin embargo, dejó muy en claro que sería todo lo que haría, pues no piensa que Alejandra Guzmán y su hijo convivan personalmente.

Esto debido a que, asegura Mayela Laguna, fue una de las personas que pudo impedir que se diera toda esta situación:

“Perdonarla sí, pero que mi hijo vaya a convivir con ella, no. Porque ellos pudieron parar esto también y decirle ‘no hagas esta idiotez’ y no lo hicieron. Entonces Alejandra después de querer tanto a mi hijo ya no le tengo ningún respeto y no quiero que mi hijo se lo tenga”.

Mayela Laguna