Alejandra Guzmán reveló que luego de enterarse que Apolo no es hijo de su hermano, decidió sacarlo de su testamento, situación que Mayela Laguna celebró porque quiere criar a alguien trabajador.

Los dimes y diretes entre la familia Pinal y Mayela Laguna -de 40 años de edad- no terminan, pues ahora es con Alejandra Guzmán con quien se lanza tiraderas.

Y es que luego de que se supiera que la rockera tenía como heredero a Apolo y ahora que se dice -por una prueba de ADN- que no es hijo de Enrique Guzmán, la cantante lo sacó de su testamento.

Alejandra Guzmán revela que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán y ya no es su heredero

Ante esta noticia sorprendente, porque la paternidad de Apolo aún no está ni firmada por un juez, Mayela Laguna reaccionó a que su hijo ya no tenga asegurada la herencia de Alejandra Guzmán.

Ya no hay heredero de Alejandra Guzmán -de 56 años de edad- y eso le alegra a Mayela Laguna, pues dejó clara su emoción a que la rockera confesara que sacó a Apolo de su testamento.

La situación entre Mayela Laguna y Enrique Guzmán, sigue dando de qué hablar y envolviendo a terceros, pues la misma familia Pinal está creyente que él no es padre de Apolo.

Ante esta situación y en apoyo a su hermano, Alejandra Guzmán dijo que sacó a Apolo de su testamento, palabras de las que Mayela Laguna ya se enteró y celebró.

En un encuentro con la prensa mostrado por Berenice Ortiz, Mayela Laguna, la madre de Apolo, compartió un “qué bueno” a que Alejandra Guzmán ya no tenga a su hijo como heredero.

Asimismo, Mayela Laguna compartió que le molestaba que Apolo fuera llamado “el heredero”.

Por otra parte, mostró su molestia sobre Alejandra Guzmán, pero no por la herencia, sino apuntando a que si en verdad amara a Apolo, no aceptaría la prueba de paternidad de Enrique Guzmán.

“A Alejandra no tengo nada que decirle (...) Alejandra sí lo amara no hubiera permitido que esto pasara. Ella no puede sostenerlo, la única que puede sostenerlo soy yo porque ella no me vio teniendo relaciones con su hermano o con otro, o sea, que la única que puedo sostenerlo soy yo”.

Mayela Laguna, madre de Apolo.