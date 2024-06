Maxine Woodside le dice “cállate” a su reportera durante entrevista donde Eduardo Yáñez se justificaba tras agredir a periodista

Actualmente, Eduardo Yáñez es el hombre más buscado por periodistas y comunicadores, entre ellos Maxine Woodside, debido a que el actor está siendo acusado de agredir a una periodista.

Por ello, Maxime Woodside pidió a su equipo contactar vía telefónica a Eduardo Yáñez, para saber de su voz qué fue lo que realmente ocurrió en la alfombra roja de los premios Grandeza Hispana.

Evento donde el actor mexicano le arrebató el celular a una reportera, según muestra un video que circula en redes sociales.

Tras agradecer el espacio que Maxine Woodside -de 75 años de edad- le dio en su programa Todo para la Mujer para contar su versión, Eduardo Yáñez nuevamente negó haber agredido a la periodista Patricia Cuevas -de edad desconocida-.

De acuerdo con Eduardo Yáñez -de 63 años de edad-, tomó el celular de la reportera porque ésta lo perseguía mientras le picaba la espalda con el selfie stick.

“Que Pati me disculpe si le agarré el celular, pero no me puedes estar picando la espalda ¿por qué me la vas a picar”

Eduardo Yáñez