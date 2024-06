Patricia Cuevas o Patty Cuevas, es la reportera que fue agredida por Eduardo Yáñez, para quitarle el celular con el que lo estaba entrevistando en plena alfombra roja.

Además de la agresión que vivió por Eduardo Yáñez, la reportera Patricia Cuevas fue golpeada en el rostro e incluso se habla de que tuvo una parálisis.

Así que te contamos los siguientes datos sobre Patricia Cuevas, la reportera violentada por Eduardo Yáñez:

Silvia Patricia Cuevas Garcés o bien, Patricia Cuevas es actualmente conocida como la reportera que vivió agresión por Eduardo Yáñez cuando lo estaba cuestionando en una alfombra roja la noche del 24 de junio.

Dentro de lo que se conoce de Patricia Cuevas es que es reportera independiente e incluso tiene su canal de YouTube llamado ‘Tequila doble’, donde comparte algunas de las entrevistas a famosos.

Actualmente, Patricia Cuevas es la reportera de ‘En shock’, el programa de YouTube conducido por Jorge Carbajal y Filip.

Anteriormente, Patricia Cuevas tenía su propio programa, ‘Tequila doble’, en Proyecto Radio Mx, una emisora en línea.

Dentro de los hobbies de la reportera está en viajar y estar en contacto con la naturaleza.

Por otra parte, Patricia Cuevas también ha sido modelo curvy.

La reportera Patricia Cuevas tiene 44 años de edad.

Se cree que Patricia Cuevas no tiene esposo.

Se cree que Patricia Cuevas es del signo zodiacal de Cáncer, pues habría nacido el 23 de junio.

Se cree que Patricia Cuevas tendría un hijo, pero no es información confirmada.

Patricia Cuevas ejerce como reportera, y estudió en la Universidad del Tepeyac, la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y periodismo.

La reportera Patricia Cuevas se ha desempeñado en varios empresas de comunicación como:

Entre las áreas en las que Patricia Cuevas se ha desempeñado ha sido como:

La actual reportera, también se ha desempeñado como modelo curvy en ‘Curvy Girls VIP’.

Actualmente, Patricia Cuevas labora como reportera independiente para su canal de YouTube ‘Tequila doble’, y para ‘En Shock’.

Patricia Cuevas no ha estado en ninguna polémica más que la reciente al sufrir agresión por Eduardo Yáñez.

El nombre de Patricia Cuevas ha acaparado la atención debido a que expuso -junto con otros medios- que fue agredida por Eduardo Yáñez al cuestionarlo en una alfombra roja.

Según lo mostrado por los videos de reporteros que asistieron al lugar, Patricia Cuevas cuestionó al actor sobre haber ido a una iglesia cristiana y si se había cambiado de religión.

Pese a que Eduardo Yáñez negó que fuese así y señaló que fue una única visita, la reportera siguió cuestionando al respecto.

Sin embargo, Patricia Cuevas asegura que decidió preguntarle si tenía algún problema con los reporteros cuando Eduardo Yáñez no quiso pasar por la alfombra roja, lo que desató la furia del actor.

Los videos mostrados captaron el momento en que Eduardo Yáñez -entre empujones- agarra el teléfono de la reportera del selfie stick y sigue caminando, mientras ella le exige que se lo regrese.

“Tuve miedo cuando me quitó el celular, más allá de lo verbal, el temor lo sentí cuando me jaló mi celular”.

Entre el alboroto por las acciones del actor y debido al equipo de seguridad del lugar, Patricia Cuevas recibió un golpe en el pómulo derecho, mismo que dice desconocer en qué momento pasó.

Por otra parte, Joanna Vega-Biestro dijo en Sale el Sol, que al parecer, Patricia Cuevas también tuvo una parálisis en la mitad del rostro.

Gustavo Adolfo Infante respaldó la información diciendo que cerca del sitio del evento, está el Hospital Xoco, mismo al que la reportera asistió a que la revisaran.

Pese a que Eduardo Yáñez mandó con su RP el celular a Patricia Cuevas, la reportera se negó a recibirlo y le dejó claro que lo iba a denunciar, por lo que podría entregárselo, pero frente a las autoridades.

“Alguien me dijo que tenía mi celular, pero si él me lo quitó y me lo robó con violencia, que tenga el valor y no sea cobarde y me lo entregue, pero que me lo entregue ante las autoridades”.

Patricia Cuevas, reportera.