Mauricio Martínez hizo un llamado a los mexicanos para no votar por las celebridades

Mauricio Martínez realizó un llamado a los mexicanos para no votar por las celebridades pues aseguró que no se encuentran preparados para poder dirigir a un país.

En un video de compartido por el programa ‘Sale el Sol’, el actor Mauricio Martínez señala que el país no va a mejorar si los que tienen el poder se han destacado como artistas y no se encuentran preparados para la política.

Mauricio Martínez señala que por más simpáticos que sean no se debe votar por artistas

Aunque ya no radica en México, Mauricio Martínez pidió a los mexicanos no votar por la fama de las celebridades y elegir a las personas que realmente se dedica a la política.

En ese sentido el actor detalló que el país no podrá salir adelante si se sigue dejando el control a personas que no tienen experiencia en el ámbito.

“Por favor, México, no voten por los que no son políticos, por los artistas o hijos de artistas, toda esa lista, Paquita la del Barrio, tiene una carrera envidiable, pero no tiene nada que hacer en la política por Dios, porque por eso estamos como estamos" Mauricio Martínez

Mauricio Martínez destacó que las personas no se deben dejar de guiar por si son simpáticos o no, sino por el conocimiento que tengan sobre cómo dirigir un país.

“Por más simpáticos que sean, cantantes, luchadores, exreinas de belleza… lo que quieras. Ese no es su fuerte, ellos son buenos para otra cosa” Mauricio Martínez

En este sentido se refirió a Paquita la del Barrio y aseguró que aunque tiene una gran trayectoria y él la admira como artista, no tiene nada que hacer en la política ya que su preparación es diferente.

Mauricio Martínez destacó que el hecho de que haya actores, cantantes y luchadores en busca de un puesto político es solo un reflejo de lo que está pasando en México.