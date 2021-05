En marzo del 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaron que su matrimonio había terminado.

Dicho tema continúa siendo tratado con mucho hermetismo de ambas partes. Sin embargo, nuevos detalles sobre su separación se revelaron recientemente.

Según se contó en un episodio de la nueva temporada de ‘De viaje con los Derbez’, fue Mauricio Ochmann quien le pidió el divorcio a Aislinn Derbez.

Mauricio Ochamnn “no quería estar más” en la relación de pareja

El pasado jueves, se estrenó la segunda temporada de la serie de la familia Derbez.

Tal como se anunció, los primeros episodios estuvieron llenos de diversión y confesiones impactantes; entre estas, una contada por la hija mayor.

Con lágrimas en los ojos, Aislinn Derbez se sinceró con Alessandra Rosaldo sobre cómo vivió su separación de Mauricio Ochmann , el padre de su hija Kailani.

Fue Alessandra quien inició la difícil conversación.

“Llegué a pensar, obvio Ais y Mau no van a querer volver a ir. Pero nunca me imaginé, que tu y Mau ya no iban a estar juntos.” Alessandra Rosaldo

Sin poder contener el llanto, Aislinn Derbez confesó que su divorcio, “fue lo último que hubiera imaginado que pasaría en su vida”.

Orgullosa, la esposa de Derbez felicitó a Aislinn por su valentía al dejar ir a Mauricio Ochmann .

Según contaron, fue él quien le pidió el divorcio a Aislinn porque “ya no quería estar más”.

“Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste (…) respetaste que no quería estar más y lo viviste, y lo enfrentaste.” Alessandra Rosaldo

Aislinn Derbez aprendió a aceptar la decisión de divorcio, pedida por Mauricio Ochmann

En la plática de amigas, Aislinn detalló que, aunque la decisión de Mauricio Ochmann “fue muy dolorosa”, ella la aceptó.

Asimismo, la hija mayor de Derbez reiteró que el divorcio con Ochmann no tuvo razones en infidelidades y engaños , como lo indicaron los rumores en su momento.

Fue la “pérdida de individualidad” y la “pérdida de la relación de pareja”, lo que orilló a ambos famosos a dar fin a su matrimonio.

Recordemos que desde el anuncio oficial del divorcio, Mauricio y Aislinn se comprometieron a mantener “intacta” su relación de amistad para procurar la felicidad de su hija.

Como muestra de madurez y amor, ellos han cumplido su juramento; asegurando que su relación está llena de paz y respeto.