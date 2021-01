La cantante Natalia Jiménez revela que se separa de Daniel Trueba

Tras varios rumores, Natalia Jiménez confirma que tras cinco años de matrimonio decidió divorciarse de Daniel Trueba.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante española compartió un mensaje en el que detalló que su matrimonio terminó, pero no quiso revelar más detalles sobre los motivos de su divorcio.

En diciembre del 2015 la artista se casó con su entonces mánager Daniel Trueba. En enero del 2016 la famosa anunció su casamiento en su cuenta de Instagram.

La pareja inició su relación de noviazgo en el 2009. En el 2016 la pareja tuvo una niña.

Natalia Jiménez revela que ya desde hace meses había tomado la decisión de separarse

En un comunicado, Natalia Jiménez confirmó que ya se encuentra en proceso de separación de Daniel Trueba.

“Para evitar y reducir cualquier tipo de especulación, he decidido hacerle frente a los rumores y confirmar mi proceso de separación matrimonial del señor Daniel Trueba” Natalia Jiménez

En su mensaje de Instagram la ex integrante del grupo ‘La Quinta Estación’ puntualizó que tomó la decisión de hacer público su divorcio con el objetivo de calmar todas las especulaciones, porque conoce que es una persona pública.

“Normalmente llevaríamos todo este proceso en privado, pero dado a que soy una persona pública, es mejor exponeros este tema directamente a vosotros, como público, que siempre me habéis apoyado a través de los años y habéis estado pendientes de todas mis alegrías y tristezas” Natalia Jiménez

Natalia Jiménez reveló que es un proceso que ya lleva meses por lo que ahora lo puede compartir de manera tranquila.

“Efectivamente desde hace ya varios meses había tomado esta determinación, pero creí́ conveniente anunciarlo cuando todo se acomodará de forma óptima para nuestra hija Alessandra” Natalia Jiménez

Antes de finalizar su mensaje en Instagram, la artista puntualizó que no hablará del tema y que no concederá entrevistas ya que no piensa hablar por el momento de su proceso de separación.