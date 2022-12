Maryfer Centeno recibe la Navidad en Italia con una persona muy especial y de esta manera lo presumió a través de su cuenta de Instagram.

La grafóloga Maryfer Centeno de 33 años de edad protagonizó varias polémicas por sus diferentes videos en donde compartió el análisis corporal de diferentes celebridades que protagonizaron escándalos este 2022. Incluso denunció que la querían callar y que estaba recibiendo amenazas.

Dejando atrás toda la polémica, Maryfer Centeno compartió en sus redes sociales que esta Navidad la recibió en Italia, con una persona muy importante para ella.

María Fernanda Centeno Muñoz, conocida solo como Maryfer Centeno, es una grafóloga que se ha popularizado en redes sociales por sus análisis del lenguaje corporal de los famosos.

A través de sus redes sociales, Maryfer Centeno suele compartir sus análisis de distintos famosos que se encuentren protagonizando alguna polémica.

Aunque algunos usuarios no suelen estar de acuerdo con sus videos, Maryfer Centeno ha señalado que se trata de un análisis objetivo que hace del famoso en alguna situación y que trata de mostrar las señales de su cuerpo y no busca favorecer a nadie.

Sin embargo, en esta ocasión Maryfer Centeno sorprendió a sus seguidores al alejarse de su profesión y mostrar un poco más de su vida privada.

A través de sus Instagram Stories, Maryfer Centeno compartió que este año la Navidad la recibió en Italia con una persona muy especial.

Desde hace algunos días, Maryfer Centeno mostró que se encontraba de viaje, pero ahora mostró que se encontraba en Italia para celebrar la Navidad.

Maryfer Centeno compartió que no se encontraba sola y es que estaba acompañada de una persona muy especial para ella.

A través de una fotografía Maryfer Centeno compartió que se encontraba con su esposo Carlos Marín, con quien se casó en 2015.

Maryfer Centeno compartió un romántico momento con su esposo Carlos Marín, de esta manera mostró que se encuentra muy enamorada.

En otro video, Maryfer Centeno compartió que su esposo Carlos Marín tiene grandes detalles con ella y es que mientras se encontraban en un restaurante la sorprendió al regalarle unas rosas.

Cabe recordar que en 2021 Maryfer Centeno vivió una polémica por haberle pedido permiso a su esposo Carlos Marín para poder bailar en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy junto con Carlos Calderón, apodado como “El Shulo”.

Su decisión causó gran controversia y es que la criticaron por pedirle permiso a su esposo cuando solo iba a bailar con un compañero por trabajo.

En medio de la polémica, Maryfer Centeno explicó que para ella era muy importante que su esposo sepa lo que ella hace públicamente, y por tanto no se arrepentía de solicitarle permisos a su pareja.

“Pasaron que yo le pedí al Shulo que le pidiera permiso a mi marido para bailar conmigo y yo pensé que era lo correcto, y no me arrepiento de eso, me parece correcto que se sepa públicamente que mi marido sepa lo que hago, para que nadie me reproche nada nunca”

Maryfer Centeno