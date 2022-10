La youtuber experta en lenguaje corporal y grafología, MaryFer Centeno está denunciando que la quieren callar a esto cuenta que podría tomar acciones legales.

A través de un video en Youtube, MaryFer Centeno ha levantado la voz para denunciar amenazas en su contra.

Pues al parecer su trabajo y el de decir la verdad le ha traído que una persona cercana a ella, tal y como lo ha contado MaryFer Centeno, ahora la quiera callar.

Maryfer Centeno, youtuber experta en lenguaje corporal (@maryfer_centeno / Instagram)

MaryFer Centeno podría tomar acciones legales, así denuncia amenazas de quererla callar

MaryFer Centeno como experta en lenguaje corporal y grafología se ha dedicado a llevar su rama para leer a famosos, aunque al parecer no a todos les ha gustado esto.

Luego de que MaryFer Centeno dijera que podría tomar acciones legales, pues ha denunciado a través de un video amenazas de quererla callar.

Luego de que contara que el día de ayer 4 de octubre MaryFer Centeno recibió una llamada telefónica pidiéndole que dejara de hablar, tanto así que hasta le dijeron que “ se iría al infierno”.

Aunque lo lamentable del caso, es que MaryFer Centeno contó que dicha llamada fue de alguien cercano a ella, pues la experta aseguró que es alguien a quien apreciaba y quería.

“El día de hoy recibí una llamada, pidiéndome por favor, ni siquiera por favor, me dijo que me voy a ir al infierno y me duele decirlo porque es alguien a quien yo quiero, a quien yo quiero y a quien yo tenía en otro concepto”. MaryFer Centeno

Ante esto MaryFer Centeno defendió su trabajo ya que la experta en lenguaje corporal aseguro que no tiene el afán de dañar a nadie, así como el de ser una autoridad moral.

Por lo que MaryFer Centeno dejó en claro que su trabajo nunca ha sido el de tomar posturas acerca de lo que puede leer en su estudio a la hora de hablar de alguien a nivel profesional.

“Mi trabajo no es defender a nadie, ni tampoco dañar a nadie, mi trabajo no es tomar una postura acerca de una persona, ni trabajo no es ser la autoridad moral que dice o no, mi trabajo no es venir a decir aquí que soy el mejor ser humano que ha pisado la tierra ni decir que soy el peor” MaryFer Centeno

Maryfer Centeno (@maryfer_centeno)

A esto MaryFer Centeno puntualizó que tal y como lo dijo su trabajo “es analizar y radica en describir el lenguaje corporal de alguien, yo no diagnóstico porque yo no soy psicólogo, yo no estoy litigando porque no estoy juzgando, ni soy abogada, yo estoy trabajando trato de ser lo más cercana a la verdad.”

Asimismo, la experta MaryFer Centeno dijo que tras recibir dicha llamada, la cual fue de una mujer cercana a ella la lastimó, pese a esto es más fuerte para poder enfrentar esta adversidad.

“Y esta mujer que el día de hoy me hablo la verdad es que lastimó una parte de mi, pero una parte más de mí se hizo más fuerte”. MaryFer Centeno

Pese a que MaryFer Centeno no quiso revelar el nombre de la mujer que la quiero callar, apuntó que no es por miedo, sino porque puede que tenga que tomar acciones legales.