Maryfer Centeno analizó el caso de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas, y ahora denunció amenazas tras hablar del caso: “No me van a callar”.

Florencia Guillot causó gran controversia en redes sociales, luego de invitar a su podcast a Paulina Florencia y Mauricio Cuevas, quienes se llevan 14 años de diferencia.

Lo que causó más polémica, es que Paulina Florencia tenía 14 años -o menos- cuando inició su relación con Mauricio Cuevas, quien tenía casi 30 años.

Maryfer Centeno analizó el caso y esta vez analizó el lenguaje corporal de un video que hizo Paulina Florencia y sus hermanas, donde normalizaban el “coqueteo” de una niña de 8 años a un adulto.

Paulina Florencia hizo un video junto a sus hermanas y una vez más normalizaron grooming, pues una de sus hermanas confesó que cuando tenía 8 años le coqueteaba a Mauricio Cuevas.

Este polémico video fue analizado por Maryfer Centeno -de 33 años de edad- quien explicó que este tipo de acciones no eran normales.

Maryfer Centeno manifestó su repudio por el video donde normalizan las r elaciones entre una adulto y un menor.

La grafólogo se mostró furiosa y llamó manipulador a Mauricio Cuevas, y comparó la relación de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas con el caso de Sergio Andrade.

Tras mostrar su molestia por la forma en que Paulina Florencia habla de las “relaciones” entre menores y adultos, Maryfer Centeno contó que ha recibido amenazas.

La garfóloga contó que tras hablar de este caso, quisieron quitarle sus redes sociales y ha recibido comentarios intimidatorios; también le retiraron un video de YouTube.

Pero Maryfer Centeno no se va dejar intimidar, pues ella siempre va expresar su molestia contra lo que le parece infame.

“Una vez más estoy recibiendo mensajes extraños, que porque hice el video del tag de las hermanas de Pau Florencia donde yo creo que es importante que se revise, donde me parece que es grave donde están diciendo que la de 8 le coqueteaba a la 30″

Maryfer Centeno volvió a dejar claro que le parece inamisible que se normalice este tipo de temas y que el grooming se debe tomar con seriedad.

“Para variar a mi siempre si no digo lo que les gusta a los involucrados estoy muy mal y me tengo que callar, pues lo siento muchísimo, pero yo no estoy aquí para complacer a los famosos. Yo estoy aquí para acercarme a la verdad”

Maryfer Centeno