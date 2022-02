Mary Paz Banquells no le guarda rencor a Alfredo Adame, quien fue “el amor de su vida”

En una sincera entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Mary Paz Banquells lo aclara: no le guarda rencor a Alfredo Adame, quien fue “el amor de su vida”, pero también quien más la lastimó.

Mary Paz Banquells acepta que su divorcio fue un proceso muy largo y fuerte que la dejó destruida.

“Emocionalmente mi autoestima estuvo por los suelos, me llegué a negar a mi misma, en bienes raíces me quité el apellido, me puse el de mi mamá, para evitar que me señalaran”, confiesa la exesposa de Alfredo Adame.

Y asegura que logró salir adelante gracias al apoyo de sus hijos: Diego, Sebastián y Alejandro, quienes no le permitieron quedarse en la cama llorando.

Mara Patricia Castañeda entrevista a Mary Paz Banquells (Captura de pantalla / Mara Patricia Castañeda)

Alfredo Adame fue el gran amor de Mary Paz Banquells

Tras agradecer a su familia y a sus hijos quienes la ayudaron a salir adelante, Mary Paz Banquells dice que no es una santa y que cometió errores en su matrimonio con Alfredo Adame.

Haberlo reconocido, la llevó a perdonarse fue así como encontró paz y logró perdonar a la persona que asegura fue el amor de su vida.

“Le pedí amor a mis hijos, me perdoné a mi misma y entonces encontré la tranquilidad, la paz y encontré el perdón para la persona que fue hasta el día de hoy el amor de mi vida y con la persona con la que quería terminar mis días ”, confiesa.

Alfredo Adame (Fotografía tomada de YouTube)

Mary Paz Banquells y Alfredo Adame no tienen comunicación

Actualmente, Mary Paz Banquells y Alfredo Adame no tienen comunicación; sin embargo, ella tiene esperanzas de un reencuentro en la mejor disposición.

Esto porque está consiente de que sus hijos en común volverán a juntarlos en un punto, quizá un inolvidable evento como bautizo.

“Yo espero que en algún momento podamos encontrarnos, si tenemos un nieto, y poder recibir ese nieto como sus abuelos que somos, sin rencillas y sin rencores”, desea profundamente.

Mary Paz Banquells (Captura de pantalla / Mara Patricia Castañeda)

Mary Paz Banquells aún cree en el amor

Finalmente, celebrando que su divorcio con Alfredo Adame no la destruyó, Mary Paz Banquells dice aún creer en el amor ya que ama a la vida y todo lo que hay en ella.

Así como asegura estar abierta a la posibilidad de volver amar por lo que aconseja a las mujeres que están a punto del divorcio dejar atrás el miedo y re-valorarse.