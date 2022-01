Alfredo Adame asegura que los hijos que procreó con Mary Paz Banquells no llevan su sangre

Alfredo Adame aseguró que Diego, Alejandro y Sebastián, los tres hijos que procreó con Mary Paz Banquells, no llevan su sangre.

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Alfredo Adame desconoció todo vínculo con sus hijos, tras un largo pleito derivado de su divorcio con Mary Paz Banquells.

Sobre esta última, Alfredo Adame aseguró que ya está disuelto su vínculo matrimonial , aunque todavía hay un asunto pediente por resolver: el reparto de bienes.

Preguntado sobre el estado actual de la relación con sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián, Alfredo Adame confirmó que sigue peleado con ellos.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación”

El pleito sería tan fuerte que Alfredo Adame de plano desconoció a los hijos que procreó con Mary Paz Banquells, negando sus lazos sanguíneos:

“No, no son mis hijos, no son mis hijos, no llevan mi sangre, no son mis hijos... los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año”

Alfredo Adame