Alfredo Adame asegura que Andrea Legarreta es “la persona más hipócrita en televisión”.

El pasado 03 de febrero, Alfredo Adame habló de sus diferencias con Andrea Legarreta.

Durante el programa SNSerio el actor insinuó que la conductora del programa ‘Hoy’ es la personas más “hipócrita” con la que ha colaborado.

Además se refirió a Andrea Legarreta como un “ ser del mal ”. Te contamos los detalles.

Para las cámaras del programa SNSerio, conducido por Adrian Marcelo y Enrique Mayagoitia, Alfredo Adame insinuó que Andrea Legarreta es “hipócrita”.

En una dinámica de preguntas por parte del público, un usuario de Twitter preguntó:

“Adame, ¿cuál es la persona más hipócrita con la que te hayas encontrado en televisión? Me refiero a alguna persona que se haga la buena onda, pero en privado habla mal de todos?”

Al inicio, Alfredo Adame apuntó que no la llamaría por su nombre porque “luego ya van a derechos humanos y a la protección de la mujer”, dijo.

Sin embargo, Enrique Mayagoitia no tardó en revelar que se trataba de Andrea Legarreta.

“La última vez que Andrea Legarreta habló de ti dijo que se quería disculpar, que quería que fueran amigos”, señaló el conductor.

Ante esas declaraciones, Alfredo Adame se limitó a comentar “tú dijiste el nombre”.

Pero los conductores de SNSerio insistieron y preguntaron: “¿Pero no es hipócrita?” “¿La perdonas?”.

“Eso no le quita todo lo demás. Yo no tengo nada que perdonar, que se perdone ella misma. Solo hay uno que perdona que es el arriba”, dijo Alfredo Adame.

“Yo con todo gusto... Lo que anduvo haciendo no me pareció y lo hice saber, entonces... Pero sí ella me pide disculpas solo diré que no lo vuelva a hacer y se acabó el asunto”.

Alfredo Adame sobre Andrea Legarreta