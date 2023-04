Martha Higareda estuvo en México para imponer moda y no solo por el éxito que tuvo con Renata en ‘Amarte Duele’, sino por el look inventado en ‘Niñas Mal’.

A través de una reciente entrevista que Martha Higareda -de 39 años de edad- contó que el look que usó en ‘Niñas Mal’, la película de 2007, se lo inventó.

Pero mostró gran emoción al decir que ese look inventado comenzó a imponer moda entre la generación, pero ¿anda de inventada o real?

Sin duda el papel más conocido de Martha Higareda en México es ‘Amarte Duele’, una película que pasa de generación tras generación.

Y alguno que otro recordará ‘Niñas Mal’, la película que también protagonizó pero esta vez junto a:

Pues en ella, su personaje de ‘Adela’, traía un corte muy particular, un irregular, de un lado corto y de otro lado largo.

Sin embargo, la actriz mexicana contó que este look no era parte del personaje, sino que dio la idea para que se lo hicieran porque habían cometido un error con su corte.

Asimismo, contó en esta entrevista en ‘El Heraldo de México’, que tras el estreno de ‘Niñas Mal’, varias niñas comenzaron a cortarse el cabello así, de modo que habría impuesto moda.

“A mí se me ocurrió ese corte de pelo, dije -porque no hacemos que el corte sea cortito de un lado y largo del otro- y se puso de moda. Todo salió porque me cortaron mal el pelo y fue como ya síguele”.

Martha Higareda, actriz.