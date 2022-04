¿Martha Higareda ya está soltera? Lewis Howes dice que el “amor no es suficiente

La actriz mexicana Martha Higareda, levantó rumores de haber terminado su relación sentimental con el empresario y ex novio de Yanet García, Lewis Howes.

En un reciente capítulo de su podcast, Martha Higareda habló sobre la técnica de la sanción, citando al genetista Bruce Lipton.

El método, supuestamente avalado por la ciencia y la espiritualidad, dice que es posible sanar, si así lo crees, pues la mente influye sobre el cuerpo.

Por otro lado, Lewis Howes, publicó el fragmento de una entrevista reciente, en su cuenta de Instagram.

El posible ex novio de Martha Higareda, explicó que él no cree que “Todo lo que necesitas es amor” como se dice.

“Lo que he aprendido es que el amor no es suficiente para que una relación sana y comprometida a largo plazo funcione plenamente”, señaló.

“Y creo que toda nuestra vida nos han dicho ‘El amor es todo lo que necesitas’ y es solo que, para mí, no es cierto”, agregó.

Posteriormente, tras ser cuestionado sobre las cosas que sí considera indispensables, compartió: “Valores, visión y estilo de vida”.

Aunque no declaró directamente haber terminado su romance con Martha Higareda, sus declaraciones generaron polémica entre los internautas, quienes propusieron que la pareja habría terminado.

Aunado a ello, escribió en la descripción del clip que “puedes amar a alguien, pero si no tienes los mismos valores, no funcionará”.

Asimismo, señaló que “si no tienes la misma visión de hacia dónde ambos quieren ir, no funcionará y si no tienes el mismo estilo de vida, tendrás problemas”.

Martha Higareda y Lewis Howes (@marthahigaredaoficial / Instagram )

Finalmente, aseguró que “no tiene que ser todo igual, pero tiene que haber alineación”.

La relación de Martha Higareda y Lewis Howes

Martha Higareda ha dejado saber en diferentes ocasiones, que su relación con Lewis Howes es bastante buena, o por lo menos lo era.

Aunque esto se pone en tela de duda tras las publicaciones de ambos, la actriz compartió que su relación con Lewis Howes va viento en popa.

Martha Higareda y Lewis Howes (Agencia México)

Recordemos que recientemente se rumoró que el emprendedor fue infiel a su ex novia Yanet García con Martha Higareda.

Sin embargo, la actriz desmintió esta información y señaló que él sería incapaz de hacer algo así.