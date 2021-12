Martha Debayle tuvo inseguridades físicas antes de ser famosa, así lo informó durante el programa en YouTube ‘ La entrevista con Yordi Rosado ’.

La conductora y productora de radio, Martha Debayle, compartió con Yordi Rosado que vivió situaciones dolorosas en su adolescencia debido a su peso.

A la fecha, Martha Debayle sigue trabajando en aceptar y amar su cuerpo tal y como es.

Martha Debayle, originaria de Nicaragua y con nacionalidad mexicana, nació en Managua en 1967.

Actualmente, Martha Debayle es una de las mujeres más influyentes en México .

Martha Debayle (@marthadebayle - Instagram)

Martha Debayle: “Ojalá me sintiera en ese momento como me siento hoy sobre mí misma”

En entrevista con Yordi Rosado, Martha Debayle confesó que su adolescencia fue una etapa difícil , pues sufrió bullying debido a su aspecto físico.

“Yo no me la pasé nada bien en la adolescencia” dijo Martha Debayle.

Sin embargo, gran parte de su malestar en la adolescencia se debió a que se sentía “ gordita” y eso desató burlas y comentarios negativos sobre su cuerpo.

Martha Debayle (@marthadebayle - Instagram)

‘Recuerdo que decían ‘Martha hace ejercicio para levantar nalga’ y bueno, si eso te lo dicen a los 38 lo aceptas, pero cuando eres chiquita te da pena’ Martha Debayle

Martha Debayle compartió que por muchos años no se sintió cómoda con su cuerpo , pues no encajaba con los estereotipos de belleza.

“Ojalá no hubiera perdido tanto tiempo sintiéndome inadecuada; ojalá me sintiera en ese momento como me siento hoy sobre mí misma”, declaró Martha Debayle.

Además, Martha Debayle compartió una experiencia que, en su momento, resultó muy dolorosa para la locutora de radio.

“El único día que me sacaron a bailar le dije al cuate ‘¡sí!’ y él respondió ‘pues yo no quiero bailar’ y me dejó sentada”, contó Martha Debayle.

Asimismo, Martha Debayle dijo que su primer novio lo tuvo a los 21 años y a esa edad también experimentó su primera relación sexual.

“Estar bien toma un chorro de chamba porque uno cree que estar bien depende del trabajo, del éxito económico o de haber o no encontrado el amor, y sí ayuda, pero uno debe tomar la decisión de estar bien” Martha Dabayle

Martha Debayle (@marthadebayle - Instagram)

Martha Debayle: ¿Cómo fue la relación con su mamá durante los años de adolescencia?

Durante su adolescencia, Martha Debayle tuvo inseguridades físicas y se sentía “gordita”. Y, en ese tiempo, su mamá era un ‘ gendarme ’ con ella.

En entrevista, Yordi Rosado le pregunto que si se sometía a dietas y Martha Debayle respondió: “Todas las del mundo, unas locuras”.

Y, además, detalló que su mamá y sus hermanas son muy delgadas y ella, por el contrario, siempre tuvo un ‘cuerpo de guitarra’.

“Mi mamá era de dieta uno, dieta dos y dieta tres. Hoy le pregunto a mi mamá y ella me dice, es que en ese tiempo no sabíamos bien”, expresó Martha Debayle.

‘Anfetaminas, ¿cuántas quieren?’, Hormona tiroidea, unas inyecciones de hormonas, o sea, unas locuras para bajar de peso. En su momento yo me metí todos los chochos habidos y por haber’ Martha Debayle

Martha Debayle confesó que el tema de la comida siempre ha sido ‘ una lucha ’ para ella.

“Es algo de lo que tengo que estar súper consciente y tratando de reconciliarme con el cuerpo”, puntualizó Martha Debayle.

Asimismo, Martha Debayle detalló que sufre claustrofobia “grave” y lo descubrió cuando era niña.

Años más tarde, durante su luna de miel, Martha Debayle confirmó su claustrofobia cuando estaba en un submarino.