El conductor Yordi Rosado entrevistó a Santa Claus: “Las sonrisas son mi mejor paga”, aseguró.

Yordi Rosado recibió en exclusiva para su canal de YouTube a Santa Claus, quien compartió algunos de sus secretos y habló sobre su juventud.

Recordemos que Santa Claus lleva cada diciembre regalos a los niños de todo el mundo, sin embargo, había sido un misterio cómo logra hacerlo; hasta ahora, pues lo compartió con Yordi Rosado.

“Yo viajo a través de los deseos y los sueños, así es como yo entro a las casas, precisamente, a través de los sueños y los deseos, por eso es importante cuando papá y mamá te dicen ‘vete a dormir para que venga Santa’, porque tus sueños y tus ilusiones vuelan”, reveló Santa Claus.

En su misión, Rodolfo ‘El reno’ es uno de sus más grandes cómplices: “Una característica que tiene Rodolfo, además de guiar el trineo con su naricita roja, es olfatear esos sueños y esas ilusiones, y él es el que me conduce, es por eso que puedo viajar a través de todo el mundo”, expuso.

Santa Claus (Yordi Rosado / Instagram)

El árbol de Navidad, también ayuda a Santa Claus a encontrar la casa de los niños, pues es como un “wifi espiritual”, que lo conduce hasta la casa de cada uno para entregarles los regalos.

Santa Claus revela sus secretos a Yordi Rosado

Uno de los más grandes misterios de la misión de Santa Claus cada Navidad, es cómo logra llevar regalos a todos los niños del mundo, en tan solo una noche.

Santa Claus confesó que para él el tiempo es más lento, por lo que logra visitar a cada pequeño en su ciudad, sin embargo, no sabe cómo es que ocurre, pues su magia es un milagro.

A pesar de tener su magia, Santa Claus hace todo un itinerario: “Ya lo tenemos planeado”, compartió.

Asimismo, explicó que tiene una guía para “cubrir todo el planeta” .

Por otro lado, sobre su aspecto compartió que siempre ha lucido así y con relación a su peso, reveló que se trata del frío que hace en el Polo Norte: “Tenemos que consumir muchas calorías por la cantidad de frío que hace”.

Habló también sobre su historia de vida: ”Yo fui leñador; tallaba juguetitos para regalar a quien se me acercaba a comprar la madera, un día se me ocurrió tallar un barco de madera, se lo llevé a la única tiendita que había; no era un pueblo grande, éramos 130 o 140 habitantes”.

“Le dije al tendero, este barco se lo vamos a dar al niño que mejor se porte; todos se portaban bien, cambiaron su actitud, se convirtieron en gente mucho más amable, encontré gran potencial. A mí se me hizo muy injusto que solo un niño se lo llevara, me puse a tallar más barcos, no dormía” Santa Claus

Desde entonces, le gusta llevar alegría a los más pequeños de todo el mundo y aseguró que ahora tiene “un gran compromiso con los niños”.

Santa Claus revela anécdotas sobre sus renos a Yordi Rosado

Santa Claus confesó a Yordi Rosado que no todos su renos vuelan: “Los que tienen la capacidad de volvar es Cometa, Saltarín, Danzarín, Rayo, Feliz y por supuesto, Rodolfo”, indicó.

“Yo creo que la magia llega cada persona de determinada manera y cada quien tiene su forma de hacer una misión en la vida, y la de ellos es llevar esta alegría a los demás niños” Santa Claus

Sobre los niños que no reciben regalos en Navidad, explicó que “Los regalos no nada más son ese día, son de todo el año” y dejó saber que no hay niños malos, solo “padres poco comprometidos que no les brindan el tiempo suficiente”.

Como ejemplo, compartió que ‘Grinch’ “tuvo una infancia muy fea porque le hizo falta amor”.

Finalmente, declaró que comparte las galletas que los niños le dejan y dejó saber que sus favoritas son “las de macadamia y las de chispas con chocolate”.