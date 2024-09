Mario Bezares -de 65 años de edad- lanzó una advertencia a Karime Pindter por no lavar los trastes de La Casa de los Famosos 2024: “Atraes la pobreza”.

Los habitantes de La Casa de los Famosos 2024 están viviendo su décima y última semana dentro del reality, pero su pelea sigue siendo la misma, la limpieza.

Karime Pindter -de 31 años de edad- y sus compañeras siguen sin colaborar con la limpieza de La Casa de los Famosos 2024 y Mario Bezares le lanzó un contundente regaño.

Karime Pindter nunca dejará un traste sucio tras la advertencia de Mario Bezares

A unos días de la final, Karime Pindter sigue sin lavar los trastes que utiliza en La Casa de los Famosos 2024 y Mario Bezares ya se cansó de la situación.

Durante una conversación con sus compañeras, Mario Bezares les explicó por qué no es bueno dejar los trastes sucios.

Mario Bezares se lanza contra Karime Pindter por no lavar los trastes (Especial)

“Atraes pobreza (si no lavas los trastes)”, dijo Mario Bezares, a lo que Karime Pindter respondió asustada: “Ay no, no, deja me pongo a lavar los baños”.

Karime Pindter le teme a la pobreza y está dispuesta a lavar baños y trastes de La Casa de los Famosos 2024 con tal de no atraerla.

Arath de la Torre -de 49 años de edad- confirmó lo dicho por Mario Bezares y hasta dio la fuente de dónde sacaron que los trastes sucios atraen la pobreza: “Lo dice el feng shui”.

“Nunca dejes trastes sucios de verdad, de verdad”, volvió a decir Mario Bezares y Karime Pindter volvió a bromear: “Ahora entiendo tantos años en la mier...”.

Aunque la advertencia de Mario Bezares sí asustó a Karime Pindter, fue Gala Montes -de 24 años de edad- quien terminó de lavar los trastes que habían utilizado.

Mario Bezares y Karime Pindter en La Casa de los Famosos 2024 (Especial)

Karime Pindter no volverá a dejar un traste sucio por su temor a la pobreza

Desde el inicio de La Casa de los Famosos 2024, quedó claro que la limpieza no es la actividad favorita de Karime Pindter, pero trató de colaborar.

La influencer se volvió experta en lavar los baños de La Casa de los Famosos 2024, aunque se acabara una botella de detergente en el acto.

Los fans de Karime Pindter tienen claro que gane o no, la influencer ya se llevó un buen hábito a su casa y será una adicta a la limpieza por su temor a atraer la pobreza.

“Desde ese día cambió Karime, se convirtió en una adicta a la limpieza”, fue uno de los comentarios en el video de La Casa de los Famosos 2024.