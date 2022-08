Mario Bezares invita a Paul Stanley al diálogo tras burla sobre la muerte de Paco Stanley. El conductor de 63 años de edad aseguró que el hijo se su amigo se encuentra mal informado.

Luego de que Paul Stanley de 36 años de edad señaló que le parecía muy desagradable el video en donde se hacía referencia a la muerte de Paco Stanley, Mario Bezares destacó que nunca quiso ofender a nadie.

Mario Bezares puntualizó que no tiene nada en contra de Paul Stanley e incluso señaló que las diferencias que se han suscitado han sido por los haters y los reporteros que solo quieren sangre.

A 23 años de la muerte de Paco Stanley, Mario Bezares se encuentra en la polémica luego de que compartió un video en donde hacía referencia al asesinato del conductor conocido por su programa ‘Pacatelas’.

En medio de la controversia, Paul Stanley fue cuestionado por este video y arremetió contra Mario Bezares pues destacó que un “amigo” se burle de la muerte de su papá es una bajeza total.

Tras las declaraciones de Paul Stanley, Mario Bezares fue cuestionado por las críticas que ha recibido y recalcó que nunca ofendió a nadie con su video.

“Es una situación que yo pasé, es algo que a mí me sucedió. Yo no ofendí a nadie, no dije nombres”

Mario Bezares