El comediante y conductor mexicano Mario Bezares de 63 años de edad, dice que no se burló de la muerte de Paco Stanley.

Luego de que el propio Mario Bezares causara controversia en redes sociales, tras ser acusado por burlarse de la muerte de Paco Stanley, según opinaron internautas.

Debido a un video en TikTok, en donde Mario Bezares aparece sentado cuando dice “voy al baño”. A lo que su familia de inmediato lo detiene y le dice: “no espérate, vamos al baño juntos.

Mario Bezares responde a video donde recrean muerte de Paco Stanley: “Ni mi familia me respeta”

Y a lo que solamente Mario Bezares señala: “Ni mi familia me respeta”, causa por la que fue duramente criticado.

Ya que recordemos que Mario Bezares fue señalado como uno de los sospechosos del homicidio de Paco Stanley.

Personaje de la televisión que fue asesinado a balazos el 7 de junio de 1999 a las afueras del restaurante “El Charco de las Ranas”, mientras Mario Bezares estaba en el baño.

Ante las críticas que han señalado a Mario Bezares de haberse burlado de la muerte de Paco Stanley, el conductor ha salido a aclarar los sucedido asegurando que no fue así.

En entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano, el conductor Mario Bezares dijo que no se burló de la muerte de su “amigo” Paco Stanley.

“Jamás hice eso. Yo me burlé de mí mismo, de una situación que yo pasé ese día del asesinato (...) se me hace muy agresivo que digan que me burlo del asesinato de mi amigo Paco Stanley, imposible”.

