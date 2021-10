Mario Bezares acusó a Paul Stanley de colgarse de la muerte de Paco Stanley, su padre, quien fue asesinado en 1999, sin que hasta el momento haya un responsable del crimen.

Días atrás, Paul Stanley dijo en entrevista que durante el velorio de su papá, Mario Bezares le ofreció su apoyo y le dió su número telefónico, pero todo resultó ser falso.

En entrevista para el programa ‘De primera mano’, Mario Bezares se refirió a estas declaraciones, afirmando que nunca volvió a tener contacto con él tras la muerte de Paco Stanley.

Mario Bezares recordó todo lo que debió enfrentar al haber sido acusado de estar implicado en el asesinato de Paco Stanley y terminar en la cárcel:

“Eran 18, 20 horas las que yo estaba en la Procuraduría declarando (...) y luego me arraigan, me quitan totalmente celulares. Vaya, ¿cómo crees que yo pueda dar un número falso de todo lo que pasó y todo lo que estaba sucediendo? Si no le haya contestado es que estaba yo en el reclusorio... es imposible, ¿verdad?”

