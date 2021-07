Benito Castro pide a Paul Stanley no permitir que se lucre con el nombre de Paco Stanley

Paola Durante y Mario Bezares han mostrado su interés de realizar una serie sobre el proceso que vivieron tras la muerte de Paco Stanley.

Tras la intención de que también se hable sobre parte de la vida de Paco Stanley, Paul Stanley y sus hermanos llegaron a un acuerdo sobre el uso y la imagen del conductor.

Por lo que ahora la familia es la que tiene los derechos de la imagen de Paco Stanley. Benito Castro celebró esta noticia y pidió a Paul Stanley que no deje que se lucre con la imagen de su papá.

En entrevista con ‘De Primera Mano’ Benito Castro celebró que Paul Stanley ya haya buscado al licenciado Guillermo Pous para obtener los derechos de la imagen de Paco Stanley.

Benito Castro puntualizó que Paul Stanley fue el consentido de Paco Stanley, por lo que le pide que evite que se lucre con la imagen de su padre.

En el video Benito Castro que hay cosas muy buenas que contarse sobre la vida de Paco Stanley, para solo enfocarse en su muerte.

Benito Castro recordó que Paco Stanley fue un gran amigo y siempre estará agradecido con él.

“Conmigo fue un hombre extremadamente generoso, bondadoso y amoroso, yo no tengo más que recuerdos bellos de tu padre y no me voy a meter a enlodarlo”

Durante su entrevista, Benito Castro reveló que si fue contactado para participar en la serie de Paco Stanley, pero se negó porque no ve que tenga sentido.

A 22 años de la muerte de Paco Stanley, Benito Castro pidió que ya se le deje descansar en paz.

“No, no me interesa. Sí se me han acercado, pero no voy a hacer nada, ya estuvo hay que dejarlo descansar en paz, bastante dramática fue ese momento, como para estar lucrando con él”

Benito Castro