Mario Bautista dice que “así estaba escrito” el romance entre Belinda y Christian Nodal. Tras la controversia que se ha generado en torno a la pareja, el cantante considera que así debía de suceder.

Belinda y Christian Nodal se habían consolidado como una de las parejas más queridas del medio del espectáculo. Pero a lo largo de su historia de amor también se enfrentaron a varios rumores.

Tras su ruptura son varios los famosos que se han pronunciado al respecto, tal fue el caso de Mario Bautista, quien señaló que a ambos le sirvió esta relación para crecer como personas.

Ángela Aguilar no hubiera hecho público su noviazgo como Christian Nodal y Belinda

Mario Bautista se ha consolidado como un gran cantante, sin embargo sorprendió a sus seguidores al desarrollarse como juez de baile en el programa ‘Todos a bailar’.

Antes de la final de la emisión, Mario Bautista habló sobre el fin del compromiso de Belinda y Christian Nodal y aseguró que así estaba escrito.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’ fin de semana, Mario Bautista señaló que tras la finalización de su compromiso ambos se deben de quedar con lo mejor del otro.

Mario Bautista destacó que tanto como Belinda como Christian Nodal tenían algo que aprender con su relación y por eso estuvieron juntos y vivieron varios momentos muy felices.

Durante su conversación Mario Bautista señaló que espera que los dos se queden con lo mejor de la otra persona ya que eso los hizo ser mejores personas.

Mario Bautista destacó que con el tiempo los famosos se van a dar cuenta porque tenían que estar con la otra persona.

“Yo creo que se quedan con el mejor sabor de boca uno del otro. Cuando pase el tiempo y se den cuenta ‘hay por eso tenía que estar con Beli’, ‘hay por eso tenía que estar con Nodal’ para aprender esto, crecer en esto y voltear a ver adentro a mí y saber que eso es lo que estaba buscando en alguien más, pero me hacía falta a mí y ahora lo tengo yo y ahora soy más completo”

De manera contundente, Mario Bautista señaló que el considera que las cosas pasan por algo y por eso tuvieron que vivir por este proceso.

Mario Bautista también fue cuestionado sobre su estado de salud luego de que se contagió de Covid-19.

“Nos recuperamos rápido, no me pegó fuerte. Los primeros días fue calentura y los síntomas que uno presenta, pero después estuvo muy tranquilo, no tuve complicaciones”

Mario Bautista