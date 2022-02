“Mentiras cabrón”, de Belinda, se estrenó; la nueva canción ¿responde a Christian Nodal? A través de Youtube se compartió el demo de un tema de la actriz.

A menos de una semana de que se confirmó su ruptura con Christian Nodal y tras el estreno de “Ya no somos ni seremos”, Belinda habría lanzado su nueva canción como respuesta a todos los rumores que se han generado.

De manera sorpresiva y sin haberlo anunciado en las redes sociales se estrenó el demo de la canción “Mentiras cabrón”.

Belinda (@belindapop / Instagram )

Belinda le responde a Christian Nodal en su nueva canción “Mentiras cabrón”

Hace una semana Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al anunciar que su compromiso con Belinda había llegado a su fin. De inmediato surgieron varios rumores en torno a los motivos de su separación.

En medio de la controversia, Christian Nodal lanzó su nueva canción “Ya no somos ni seremos”, la cual parece ser una indirecta para Belinda y toda la controversia que se ha generado en la última semana.

Pero ahora fue el turno de Belinda y de manera sorpresiva lanzó la canción “Mentiras cabrón”, que sería una respuesta al tema presentado por Christian Nodal.

Sin hacer ninguna clase de publicidad los seguidores de Belinda se sorprendieron al notar que en su cuenta de Youtube había el demo de una canción sobre el desamor.

Algo que sorprendió es que no se trata de una colaboración y es que desde hace cinco años Belinda había lanzado varias canciones junto con otros artistas.

Hasta el momento Belinda no se ha pronunciado por la canción, pero de inmediato recibió todo el apoyo de sus seguidores.

Letra completa de Mentiras cabrón, la nueva canción de Belinda

Durante la canción, Belinda habla de una historia en donde una persona ya se encuentra decepcionada de la relación ya que no fue lo que esperaba.

La historia de la canción de Belinda gira en torno a una persona que se separó de su pareja y asegura que es autosuficiente por lo que ya no lo necesita.

A lo largo de la canción se menciona que fue la otra parte la que falló durante la relación y ahora la otra parte está dispuesta a seguir su vida sin la relación.

En “Mentiras cabrón” se habla de que la otra persona fue un egocéntrico y pensó que podría tratar mal a su pareja, pero ahora ya la otra persona se encuentra harta de sus llamadas.

A pesar de que la canción de Christian Nodal dista mucho de la de Belinda, en ambas se puede concluir que no ven la posibilidad de un regreso.

Esta es la letra completa de “Mentiras cabrón” de Belinda:

Creíste cuando te fuiste

Que sin ti yo no podía

Que no te superaría

Siempre iba a estar triste

Pasaron los días y te sorprendiste

Cuando me perdiste

Ya no creo en tus palabras no me pidas perdón

Ya no…

Te digo que no

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo

Siempre peleando y comportándose como un cabrón

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos

Ahórrate el intento oh…

te digo que no…

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo

Siempre peleando y comportándose como un cabrón

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos

Ahórrate el intento…

No quiero un bobo que me, que me controla

Ni los fines de semana estar sola

Como me dejabas esperando por horas

Ahora las llamadas que tus haces se ignoran

Que lastima verte así, detrás de mi

Mientras yo bailando y moviendo mi cintura

Deja de insistir que yo quiero vivir

Y disfrutar que la vida es una sola

Te digo que no...

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo(que yo)

Siempre peleando y comportándose como un cabrón (cabrón)

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos

Ahórrate el intento (oh)…

te digo que no (que no)

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo(mejor que yo)

Siempre peleando y comportándose como un cabrón (yeah)

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos

Ahórrate el intento oh…

Yo sé que tú vas a extrañarme

A enloquecerte por las noches

Pensando en quien va a acompañarme, va a cuidarme

Después vas a querer llamarme…

Que lastima verte así, detrás de mi

Mientras yo bailando y moviendo mi cintura

Deja de insistir que yo quiero vivir

Y disfrutar que la vida es una sola

Te digo que no...

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo(no que no)

Siempre peleando y comportándose como un cabrón (mejor que yo)

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos (yeah)

Ahórrate el intento oh…