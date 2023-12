Fue el pasado mes de octubre cuando Marie Claire Harp confirmó haber terminado su compromiso y noviazgo con José Manuel Figueroa.

En aquel momento, Marie Claire Harp no reveló los motivos de su ruptura con José Manuel Figueroa; sin embargo, dio a entender que las acusaciones de Alicia Machado los afectaron.

Y es que la actriz, de 47 años de edad, acusó al hijo del fallecido Joan Sebastian de haberla violentado durante su relación, por lo que nuevamente a José Manuel Figueroa se le tachó de infiel y violento.

Aunque él negó los señalamientos esto no impidió que Marie Claire Harp decidiera alejarse y pensar bien las cosas antes de llegar al altar.

José Manuel Figueroa insiste en que su relación va muy bien con Marie Claire Harp, pero ella dice otra cosa (Michelle Rojas / SDPnoticias)

¿Marie Claire Haro volvió con José Manuel Figueroa? Un video los habría echado de cabeza

Dos meses después, Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa habrían retomado su romance. Un video los echó de cabeza.

A través de su cuenta de Instagram, Marie Claire Harp, de 30 años de edad, reveló que hace unos días vivió momentos de ensueño en un famoso parque de diversiones y aunque no mencionó a José Manuel Figueroa rápidamente los vincularon.

En el Instagram de Chamonic3 se destapó que la exhabitante de La Casa de los Famosos México fue a Disneylandia junto a José Manuel Figueroa, de 48 años de edad.

Esto porque uno de sus fans se los encontró y aprovechó para pedirles una fotografía. Como era de esperarse, ni la modelo ni el cantante han comentado al respecto.

Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa juntos en Disneylandia (@chamonic3 / Instagram)

Sospechan que la ruptura de Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa fue pura estrategia de marketing

Ahora que Kimberly Loaiza, de 26 años de edad, aceptó que su separación fue una farsa, gente cree que en el mundo de la farándula está de moda fingir rupturas, lo que asegura hizo Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa.

Y es que dan por hecho que Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa nunca se separaron y aseguraron lo contrario por estrategia de marketing.

De esta forma se hablaría de ambos en distintos medios de comunicación y la prensa los perseguiría.

Aunque esto no está confirmado, es verdad que la pareja nunca se separó, en varias entrevistas Marie Claire Harp dijo que se comunicaban día y noche.

No obstante, ya no vivían juntos y se estaban tomando su tiempo para pensar si querían unir o no sus vidas, por lo que más que una ruptura fue una pausa con la posibilidad de regresar en cuanto lo consideraran conveniente.