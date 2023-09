Marie Claire Harp -de 30 años de edad- demuestra que terminó con José Manuel Figueroa quitándose el anillo de compromiso.

Por medio de sus redes sociales, Marie Claire Harp compartió una fotografía deleitando a sus fans con un vestido en color rosa y mostrando su encantadora sonrisa.

Pero lo que ha llamado la atención, es que su anillo de compromiso desapareció de su dedo, confirmando lo que muchos esperaban.

Desde hace unos días surgió el rumor de que Marie Claire Harp había terminado su romance con José Manuel Figueroa, de 48 años de edad.

A pesar de que se mostraban muy enamorados a punto de llegar al altar, pues ya estaban con los preparativos de la boda próxima a celebrar.

Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa (Especial)

Marie Claire Harp se quita el anillo de compromiso y confirma separación de José Manuel Figueroa

La revista TVNotas entrevistó a una persona cercana a Marie Claire Harp, quien aseguró que desde hace unos días que la venezolana terminó su compromiso con el cantante.

En medio de los rumores de su separación de José Manuel Figueroa, Marie Claire Harp comparte una fotografía donde deja ver que se encuentra soltera. ¿Será?

Marie Claire Harp con una sonrisa encantadora que ha llegado a cautivar a sus seguidores y presumiendo un mini vestido en color rosa de impacto, se ha quitado el anillo de compromiso.

Dicha fotografía ha revelado lo que muchos ya conocían y que ella misma lo ha confirmado, la ruptura con José Manuel Figueroa.

Marie Claire Harp se quita el anillo de compromiso y confirma separación de José Manuel Figueroa (Especial / Instagram @marieclaireoficial)

Hasta el momento, se conoce que Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa tuvieron una fuerte pelea y decidieron separarse .

No obstante, no es la primera vez que los famosos discuten; aunque varias fuentes señalan que no creen que la pareja regrese para retomar sus planes de boda.

Marie Claire Harp lanza indirecta a José Manuel Figueroa para confirmar su ruptura

Aunque su amor se veía sólido, todo indica que Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa han decidido terminar su relación.

Marie Claire Harp subió un video en el que aparece bailando el tema “Te boté” de Bad Bunny.

Donde agregó en la descripción un texto que ha llamado la atención “Pa mi novio que aun no sabe que es mi ex”, desatando todo tipo de teorías.

El video fue eliminado por Marie Claire Harp, pero en redes sociales se habla que se refería a José Manuel Figueroa.

Hasta el momento, Marie Claire Harp ni José Manuel Figueroa han declarado los rumores de su separación.