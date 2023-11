Marie Claire Harp abre su corazón en una entrevista con Viviana Gibelli, a quien le revela porqué se separó de José Manuel Figueroa.

Desde hace varias semanas, Marie Claire Harp, de 30 años de edad, lo ha dejado claro: su relación con José Manuel Figueroa, de 48 años de edad, está en pausa.

No obstante, aunque hay distancia de por medio, se mantienen en contacto.

“Todavía quiero saber de él, él quiere saber de mí. Todavía hay esa conexión que no nos permite terminarlo o retomarlo”, revela la exintegrante de La Casa de los Famosos México.

Y asegura fue ella quién decidió pausar su noviazgo...

“¿Se separaron definitivamente?”, preguntó Viviana Gibelli sobre su relación con José Manuel Figueroa y la sonrisa que Marie Claire Harp intentaba mantener se esfuma al instante.

“Decidimos dar ese paso de mutuo acuerdo, vamos a ver cómo pasan las cosas, vamos a ver qué sucede”, dice Marie Claire Harp dándole una esperanza a José Manuel Figueroa.

Aunque no todo está escrito, no se trata de un simple respiro sino de un desconecte de la relación que aunque le hace bien también le está haciendo ruido.

“Amar es una decisión, pero querer ya no estar al lado de ese amor también es una decisión y es muy fuerte”, subraya la también modelo.

Y es que lo que se ha dicho alrededor del hijo del fallecido Joan Sebastian, terminó afectándola.

“Hay muchos comentarios desafortunados, debo estar pendiente porque si a ella le pasó, a esta otra le pasó, a mí me puede pasar”, dice antes de señalar que escucha y presta atención ya que podría unir su vida a alguien que tachan de violento, celoso y machista.

Palabras que no existen en su relación con José Manuel Figueroa, quien la ha tratado muy bien desde que están juntos.

“No ha sido violento o agresivo, al contrario, el día que alguien me alce la mano, hay dos opciones: si me logró salvar bye y si no nos vamos a tener que matar”

Marie Claire Harp