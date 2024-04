Maribel Guardia sigue de luto y tomó una drástica decisión en el primer aniversario de la muerte de Julián Figueroa por culpa de la prensa.

El 9 de abril se cumplió el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, quien murió a los 27 años por un fibrilación ventricular.

La muerte de Julián Figueroa devastó a Maribel Guardia, quien pasó todo el día homenajeando a su hijo.

Julián Figueroa dejó un gran vacío en el corazón de Maribel Guardia -de 64 años de edad- quien le ha dedicado tiernos mensajes a su único hijo.

La actriz no planeaba salir a hablar con la prensa, pues es un día complicado para ella.

Pero debido a que su nieto acababa de adoptar un gato, lo llevó al veterinario y a su regreso se encontró con la prensa en la puerta de su casa.

Maribel Guardia contó que planeaba hacerle una misa a Julián Figueroa, en una iglesia y llevar sus cenizas.

Pero sabía que la prensa la iba asediar y no quería correr con las cenizas de sus hijo en las manos.

“Yo quería hacer la misa en la iglesia, pero no la hice por ustedes. Porque yo me imaginaba con las cenizas de Julián, ustedes persiguiéndome y yo corriendo y dije: ‘No, no, no’ no estoy preparada para eso, para mí es un tesoro”

Maribel Guardia