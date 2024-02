Maribel Guardia de 54 años de edad sigue enfrentando la muerte de su hijo Julián Figueroa y revela el mensaje que le envió por una carta a casi un año de muerto.

Aunque sonría públicamente, se presente en teatro y trate de rehacer su vida, Maribel Guardia sigue rota por dentro.

La querida actriz no logra superar la muerte de su hijo Julián Figueroa, quien partió con sólo 27 años de edad el 9 de abril de 2023.

Maribel Guardia compartió cómo sigue atravesando el dolor por la inesperada muerte de su único hijo, Julián Figueroa.

Ya que en solamente dos meses se cumpla el año desde que el cantante perdió la vida a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Maribel Guardia continúa sobrellevando la pérdida de su hijo Julián Figueroa, quien murió repentinamente mientras se encontraba dormido en su casa.

A casi un año tras el lamentable suceso, la actriz reveló en “Venga la Alegría” que sintió la presencia de su hijo mediante una carta que encontró recientemente.

“Quisiera que nadie pasara por lo que yo he pasado, y yo sé que muchas mujeres han pasado por eso, pero Julián está aquí en mi corazón, lo tengo tatuado en mi alma. Hoy estaba arreglando algo y me salió una tarjeta del Día de la Madre y lo leí y digo ‘esas cosas no son casuales, pasan por algo”

Maribel Guardia