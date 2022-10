¿Maribel Guardia iba a estar en Siempre Reinas? Esto reveló una de las divas sobre la serie de Netflix que ha causado gran sensación en las redes sociales.

A unos días del estreno de Siempre Reinas, la serie ya ha generado gran controversia por la elección del elenco. En esta producción participan:

En medio de las especulaciones sobre si la elección del elenco fue la correcta, una de las divas reveló que Maribel Guardia de 63 años de edad estaba contemplada para participar en Siempre Reinas, pero ¿qué pasó?

Tras una gran expectativa, el pasado 2 de octubre se estrenó Siempre Reinas. La serie de Netflix ha desatado gran controversia por la pelea entre Laura Bozzo y Lucía Méndez.

En medio de rumores de que las famosas siguieron un guion para crear controversia y tener más audiencia, Lorena Herrera confesó que todas las reacciones que se presentan en la serie son genuinas y que las peleas son reales.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Lorena Herrera confesó que para ella fue una gran experiencia poder participar en Siempre Reinas ya que admira mucho a sus compañeras.

Gustavo Adolfo Infante le cuestionó a Lorena Herrera sobre los comentarios de algunos usuarios que señalan que ella no debería de estar en Siempre Reinas por la diferencia de edad que tiene con sus compañeros.

Lorena Herrera confesó que entiende los cuestionamientos porque es más joven, pero señaló que ella se encuentra muy bien con Sylvia Pasquel, Lucía Méndez y Laura Zapata.

Sin embargo Lorena Herrera sorprendió al revelar que en un inicio se tenía contemplado a otra famosa que daba el enlace entre las generaciones pero al final no pudo estar.

“Yo estoy muy feliz con ellas, mira inicialmente -no sé si la estoy regando o no, no me importa yo digo las cosas como son- había una persona diferente y si había como pequeño un lazo”

Lorena Herrera